Причиной стала якобы чудом уцелевшая икона, которая была в здании во время удара.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне разгрома шитаба Черноморского флота РФ заявил о "настоящем чуде". По его словам, уцелела икона, которая якобы имеет сакральное значение для оккупантов.

Как сообщил Развожаев в Телеграмм, уцелела икона "Федора Ушакова, который не проиграл ни одного боя".

"Эта икона с фигурой святого - из штаба Черноморского флота. Деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не поврежден огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото-какое состояние имеет икона. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", - заявил Развожаев.

Видео дня

Гауляйтер придумал, что местные попы теперь проведут с этой иконой крестный ход 15 октября, в день памяти "святого праведного воина Федора Ушакова", по всем населенным пунктам Севастополя.

Впрочем, о потерях среди российского генералитета Развожаев не упомянул.

Удар о штабе ЧФ РФ

22 сентября 2023 года во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Украинские военные нанесли удар по штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.

Примечательно, что в Минобороны РФ признали удар, хотя обычно отчитываются, что "ПВО все сбила", и даже заявили об одном погибшем. Однако позже погибший все же стал "пропавшим без вести".

Атаку на оккупантов в Севастополе прокомментировал и глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. По его словам, в результате точного удара было ликвидировано по меньшей мере 9 человек, еще 16 – получили ранения. Среди них были и русские генералы.

Вас также могут заинтересовать новости: