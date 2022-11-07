Пропагандисты РФ получили детальные "инструкции" о том, как провал оккупантов изобразить "героическим жестом доброй воли".

Россия готовится отступать из Херсона и уже думает о том, как это воспримут россияне. Кремль решил не изменять своим привычкам, а потому пропагандистам попросту выдали "методички" со лживыми оправданиями и очередными попытками обвинить Украину в "терроризме".

В распоряжении российского издания "Медуза" уже появилось две такие "инструкции". Эти "методички", как считают в РФ, подготовят россиян к отступлению оккупантов из Херсона и оправдают очередной провал армии страны-агрессора.

В первой "методичке" херсонское направление называют "самым сложным". Пропагандисты, которые получат такие "инструкции", будут рассказывать, что Украине "жизненно необходимо" показать свою боеспособность якобы для того, чтобы просить у Запада новую помощь.

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"Киев не будет считаться с собственными потерями — он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра", - указано в "методичке" Кремля.

Помимо этого, власти РФ "советуют" пропагандистам писать, что Украина и НАТО якобы бросили все силы на Херсон, а потому там могут быть "огромные кровопролития". Более того, страна-агрессор снова попытается обвинить Украину в якобы готовящемся "теракте".

"Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв. ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать "ловушкой" для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет", - публикует фрагмент "методички" российское издание.

Также пропагандистам придется снова заговорить о "нецелесообразности" ведения городских боев. По мнению Кремля, россияне поверят в то, что военные попросту сбежали из Херсона, опасаясь того, что ВСУ якобы "сровняют" город с землей.

Вторая "методичка" посвящена тому, что пропагандисты должны "обратить внимание" на заявление российского историка Торкунова, который на встрече с Путиным напомнил о Полтавской битве, когда Петр I "отошел к Полтаве, что привело к перелому в войне". Так пропагандисты должны внушить россиянам, что "не все потеряно".

Помимо этого "Медуза" сообщает, что близкие к Кремлю источники называют отступление из Херсона "нежелательным, но вероятным". Власти РФ считают, что ситуация на юге Украины зависит от ВСУ. Если защитники нашей страны начнут массированное наступление, то оккупанты сбегут, а если нет - рашисты останутся в Херсоне, считают источники.

Окончательное решение об отступлении из Херсона, как утверждают инсайдеры, будет принимать сам Путин и люди из его "ближнего круга". Однако в Кремле все еще надеются, что армия РФ сможет проводить наступление зимой 2023 года.

Ситуация в Херсоне: что известно

Еще в конце октября аналитики Института изучения войны сообщили, что власти РФ планируют сдать значительные территории Херсонской области. Как отметил военный эксперт Свитан, оккупанты несут большие потери, пока находятся в Херсоне. А потому они пытаются решить, как выйти из города без нанесения политического удара по президенту РФ Владимиру Путину.

На фоне информации о наступлении ВСУ оккупанты паникуют. Рашисты ищут на Херсонщине "ДРГ" и "корректировщиков огня", из людей они жестоко выбивают показания.

Как сообщили в ГУР, российские оккупанты массово вывозят из Херсонской области не только памятники, бытовую технику и вещи мирного населения, но еще и стеклопакеты.

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