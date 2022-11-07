В ГУР предполагают высокую вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны.

Российские оккупанты с Херсонщины кроме бытовой техники массово вывозят стеклопакеты.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в течение трех суток через Каховскую ГЭС идут смешанные колонны вражеской военной техники со стороны пгт Казацкое в направлении села Цукуры (с правого на левый берег Днепра). Большинство машин - это тентованные грузовые и гражданские автомобили, упакованные награбленным имуществом. Кроме бытовой техники, оккупанты массово вывозят пластиковые стеклопакеты".

Также отмечается, что происходит массовое мародерство в населенных пунктах правобережья, в частности, в Бериславском районе оккупанты методично грабят частные дома, магазины и склады. Полностью разграблено имущество Бериславской подстанции районной электросети (машины, оборудование, приборы, ремонтные материалы).

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В пгт Любимовка российские захватчики изымают практически весь имеющийся автотранспорт: автобусы, легковые автомобили, грузовики, а также полностью разграблены местные СТО и автопарки.

"Вдоль устья Днепра проводится рекогносцировка местности. Из местных советов населенных пунктов, расположенных по линии Днепра, вывезена вся документация. В самих помещениях обустроены комендатуры оккупантов. В селах Ольговка и Токаревка оккупантами взорваны вышки мобильной связи украинских операторов", - рассказали в разведке.

По данным ГУР, оккупанты рассылают СМС-сообщения жителям временно оккупированных районов Херсонской области, которые пользуются услугами мобильной связи российских операторов. В них сообщается о якобы намерении командования ВСУ осуществить массированный артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры. "Следовательно, содержится призыв эвакуироваться на левый берег. Также людей предупреждают о введении комендантского часа в течение суток", - сказано в сообщении.

В разведке предполагают, что есть высокая вероятность осуществления в ближайшие дни провокационных обстрелов жилых районов с целью обвинения украинских Сил обороны. Также ожидается продление срока действия комендантского часа для скрытого заведения новых сил противника на правый берег.

Преступление россиян в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину россияне обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру, в результате чего гибнут гражданские украинцы, в том числе дети.

На оккупированных территориях российские военные проводят фильтрации, пытают и убивают людей, которые занимают проукраинскую позицию.

После освобождения от российских оккупантов в населенных пунктах находят массовые захоронения и братские могилы с замученными украинцами. Также уже сотни детей были принудительно вывезены из Украины на территорию РФ.

14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала международное сообщество поступить так же.

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