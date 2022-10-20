Пособники России подготавливают людей к серьезному отступлению, полагают американские аналитики.

Власти РФ, вероятно, создают информационные условия, чтобы оправдать запланированное отступление своих войск и сдачу Вооруженным силам Украины значительных территорий Херсонской области.

Подготавливают людей к отступлению российских войск гауляйтер – "губернатор" Херсонской области Владимира Сальдо, и генерал Сергей Суровикин, который назначен командующим войной против Украины, сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

"Заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления россиян за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам", – полагают аналитики.

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Ситуация в Херсонской области – важные новости

РФ в результате полномасштабного вторжения, в частности, захватила часть Херсонской области и уже назвала ее "своей" территорией.

Армия Украины в конце августа начала контрнаступательные действия. По состоянию на 9 октября на Херсонском направлении от врагов уже освободили более 1 170 квадратных километров.

Позже военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан спрогнозировал, что скоро наши воины на юге проведут некоторые контрнаступательные действия, и появятся хорошие новости насчет правобережья Херсонской области.

По сведениям главы Херсонской городской военной администрации Галины Луговой, в Херсоне, по разным данным, пребывают от 20 до 25 тысяч военных РФ. Чиновница добавила, что российские военные напуганы и психологически разрушены. Также она сказала, что коллаборанты активно перевозят вещи в захваченный РФ Крым.

Сергей Суровикин в эфире росТВ заявил, что российскому военному руководству предстоит принять "сложные решения" насчет Херсонской области, и обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам.

Владимир Сальдо утверждал, что в Херсонской области будет масштабная эвакуация.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким предупредил, что россияне хотят обстрелять Херсон.

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