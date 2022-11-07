Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищево.

В Каховке оккупанты ищут "ДРГ" и "корректировщиков огня", а затем под пытками выбивают показания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Российские оккупационные войска продолжают грубо нарушать законы и обычаи ведения войны в отношении гражданского населения. В населенном пункте Каховка Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня. Задержанных вывозят в Горностаевку и под пытками "выбивают" показания. Аналогичные мероприятия проходят в населенных пунктах Луганской области Боровское и Щедрищеве: массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищения людей, которых вывозят в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

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Ситуация на Херсонщине - что известно

Украинское командование сообщало, что Россия готовится к отводу артиллерии из-под временно оккупированного Херсона. При этом гауляйтеры региона докладывали о якобы прекращении транспортного сообщения через Днепр для гражданских.

Кроме того, известно, что армия РФ ведет подготовку к уличным боям в Херсоне и заминировали объекты критической инфраструктуры. Глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая добавила, что оккупанты "не планируют оставаться", но как можно больше затягивают время".

В свою очередь спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Херсоне прекратили трансляцию российские пропагандистские каналы.

Одновременно сообщается, что ВСУ на юге уничтожили 14 оккупантов, вражеский пункт управления беспилотниками и три склада с боеприпасами.

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