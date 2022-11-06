По его словам, ВСУ ежедневно выводят из строя около двух тысяч россиян.

Российские оккупанты несут большие потери пока находятся в Херсоне и пытаются решить, как выйти из города без нанесения политического удара по президенту РФ Владимиру Путину.

Военный эксперт Роман Свитан заявил, что в это время ВСУ продолжают выполнять задачу по уничтожению оккупационных войск.

"Они принимают решение как им уйти на левый берег так, чтоб это не ударило политически по тому же Путину. И естественно нужно спасти больше российских военных - там сейчас около 20 тысяч. Украинские войска смотрят на эту ситуацию со стороны и продолжают выполнять задачу по уничтожению российских войск", - отметил он.

По словам эксперта, ежедневно из строя выводится полтора-два батальона захватчиков.

"Каждый день до 10 тысяч снарядов сыпятся на головы россиян. Выбиваются полтора-два батальона в день российских военных. "Выбивается" в смысле "двухсотятся" и плюсом умножайте на три. То есть около двух тысяч человек выходит из строя... и это каждый день" - добавил Свитан.

Он подчеркнул, что это хороший подход по уничтожению оккупационных войск, а саму ситуацию назвал "подарком судьбы".

"Российские войска на блюдечке, а это блюдечко это правый берег Херсонской области, приносят нам свои головы, и мы их легко уничтожаем. В принципе эту ситуацию можно держать до определенного момента, когда уже закончатся эти головы", - сказал эксперт.

По его мнению, после этого можно перекрыть Антоновский мост и выход на Каховскую дамбу и зачищать территорию от захватчиков.

Ситуация на Херсонщине

27 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщение о якобы выходе российских военных из оккупированного Херсона - это информационная атака, которая направлена на то, чтобы украинские военные пошли в наступление, перебросили войска с других опасных направлений.

Западный чиновник в разговоре со СМИ заявил, что русские готовы покинуть Херсон, поскольку надеются на естественный оборонительный рубеж в виде Днепра. Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) уверены, что рашисты еще не определились стоит ли бороться за город.

В то же время 3 ноября из здания оккупированной облгосадминистрации в Херсонской области исчез российский флаг.

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