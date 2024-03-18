По словам Черника, из-за этой операции, Путин теряет свое лицо среди элит.

Операция РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона - это признак начала гражданской войны на территории РФ, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Петр Черник.

"Если смотреть на эту ситуацию с точки зрения международного права, то там началась гражданская война. Да, она еще не масштабирована, еще не имеет больших оборотов. Но надеемся, что это будет масштабироваться. Потому что сам факт того, что одни граждане РФ воюют с другими с целью сноса путинского режима - не может не радовать", - сказал Черник.

Кроме того, эксперт объяснил, как именно эта операция помогает Силам обороны Украины: "Помним, что каждый убитый российский солдат, каждая единица сожженной техники, однозначно не дойдут на линии боестолкновения. И пусть может на небольшой период, в какой-то локальной точке, но нашим защитникам будет однозначно легче. И самое главное, что Путин ревизуется не в глазах массы, а в элитах. Он за такой промежуток времени не способен как главнокомандующий организовать оборону собственных границ так, чтобы там не было подобных ситуаций. Что надо нам - обороты. И чтобы как можно дольше продолжался этот рейд".

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Также, Черник прокомментировал усиление обстрелов россиянами приграничных населенных пунктов Сумской области. По его словам, в этом случае речь не идет о подготовке РФ к наступлению на этом участке.

"Никакой военной цели там нет. Это исключительно акт запугивания, террористический аспект - не иначе. Россияне понимают, что не могут справиться с нами по линии боестолкновения и прибегают к своей классической тактике", - говорит Черник.

Рейд российских повстанцев на территорию РФ: что надо знать

Незадолго до начала выборов в РФ, бойцы добровольческих группировок РДК, "Свобода России" и Сибирский батальон, которые состоят из российских военных и воюют на стороне Украины, заявили, что начали военную операцию на территории РФ.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на бойца "Свободы России", одной из целей этого рейда является стянуть на себя значительное количество военной техники и личного состава врага.

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