Добровольцы пригласили "на встречу" губернатора Белгородской области.

Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу России, заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".

"Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе - очередное вранье", - заявили в Русском добровольческом корпусе.

В качестве подтверждения они показали новую партию пленных из числа вооруженных сил РФ:

"И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".

Рейд добровольцев в России - какая цель

Как писал УНИАН, один из добровольцев Легиона "Свобода России" рассказал о главной цели бойцов. По его словам, это сделать так, чтобы как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не было:

"Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы - 15-17 марта. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании".

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