Российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины и прорвались через границу России, заявили, что "ограниченная военная операция в Белгородской и Курской областях России продолжается".
"Все заявления МО РФ об уничтожении РДК в полном составе - очередное вранье", - заявили в Русском добровольческом корпусе.
В качестве подтверждения они показали новую партию пленных из числа вооруженных сил РФ:
"И в очередной раз мы приглашаем губернатора Гладкова на встречу, чтобы передать ему пленных".
Рейд добровольцев в России - какая цель
Как писал УНИАН, один из добровольцев Легиона "Свобода России" рассказал о главной цели бойцов. По его словам, это сделать так, чтобы как минимум в нескольких областях РФ "путинских" выборов точно не было:
"Мы, прежде всего, посылаем сигнал тем антипутинским оппозиционерам, антивоенным активистам, которые еще остались в России. Мы же пришли принять участие в выборах. Выборы - 15-17 марта. Мы подготовили инструменты для наиболее эффективного участия в голосовании".