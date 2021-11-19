Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон) поделился видеороликом, записанным на свадьбе в России.
Запись он опубликовал в своем Instagram.
Американцы в комментариях выражают удивление, не понимая, что происходит на видео, а пользователи из России ничему не удивляются.
На ролике обнаженная ростовая кукла исполняет приватный танец под трек Uno группы Little Big. Судя по всему, жених и гости довольны происходящим. Только ребенок смотрит на все это с недоумением.
"Иногда дети знают больше, чем мы думаем", – подписал видео 50 Cent.
Читайте также90-летней россиянке платили пенсию "билетами банка приколов"В комментариях спрашивают, что это за "чертовщина". "Это Россия, детка", – ответил один из пользователей.
Ранее сообщалось, как россиянин после расставания решил отсудить у бывшей деньги за презервативы.
Вас также могут заинтересовать новости