Исполнитель опубликовал запись в соцсети.

Американский рэпер 50 Cent (настоящее имя – Кертис Джеймс Джексон) поделился видеороликом, записанным на свадьбе в России.

Запись он опубликовал в своем Instagram.

Американцы в комментариях выражают удивление, не понимая, что происходит на видео, а пользователи из России ничему не удивляются.

На ролике обнаженная ростовая кукла исполняет приватный танец под трек Uno группы Little Big. Судя по всему, жених и гости довольны происходящим. Только ребенок смотрит на все это с недоумением.

"Иногда дети знают больше, чем мы думаем", – подписал видео 50 Cent.

Читайте также90-летней россиянке платили пенсию "билетами банка приколов"В комментариях спрашивают, что это за "чертовщина". "Это Россия, детка", – ответил один из пользователей.

Ранее сообщалось, как россиянин после расставания решил отсудить у бывшей деньги за презервативы.

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Автор: Катерина Шварц