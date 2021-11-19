Новую проверку инициировали за клип на песню Pablo.

Главное управление Следственного комитета по Москве проводит очередную проверку творчества скандального российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Валеев) на пропаганду наркотиков.

Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в следственном управлении и источник, знакомый с материалами проверки.

По словам источника, "мониторинг Instagram и YouTube показал, что творчество Моргенштерна "в основном контенте пропагандирует паразитирующий образ жизни, девиантное поведение, содержит пропаганду наркотиков".

Читайте такжеДесятки российских актеров "загремели" в "черный список" украинского МинкультаКак пишет Telegram-канал Mash, заодно проверят всю команду рэпера.

"Проверка прилетела Алишеру за видос на песню Pablo (33 ляма просмотров), а его продюсеру Артему Клюшину и оператору Александру Романову – за их соцсети. Сотрудники СК ознакомились с творчеством, убедились, что парни пропагандирует всякое нескрепное, а их аудитория по большей части состоит из подростков", – говорится в сообщении.

Как известно, это далеко не первая проверка Моргенштерна на пропаганду наркотиков.

Напомним, 15 сентября рэпера Моргенштерна по представлению СБУ повторно внесли в "черный список" Минкульта Украины. Россиянина признали лицом, угрожающим нацбезопасности.

До этого у звезды российской эстрады были запланированы три концерта в Украине.

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Автор: Катерина Шварц