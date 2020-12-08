4 декабря Решетникова арестовали на два месяца по подозрению в нанесении тяжелых травм погибшей.

Адвокат россиянина Стаса Решетникова (под псевдонимом Reeflay), которого арестовали по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, назвал окончательную причину гибели 27-летней девушки.

Об этом защитник Евгений Кулагин сообщил в комментарии Telegram-каналу Mash.

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Согласно выводам патологоанатома, Валентина Григорьева умерла вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двусторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния.

При этом адвокат настаивает, что указанные причины могли спровоцировать смерть и не из-за избиения, но и из-за чрезмерного употребления лекарств, алкоголя или даже инсульта.

Известно, что девушка умерла сиротой – ее растила бабушка-пенсионерка и мать-водитель трамвая. Обе скончались в этом году.

СМИ пишут, что Решетников неоднократно издевался над любовницей. За деньги зрителей он то избивал ее, то выгонял на балкон мерзнуть.

За несколько часов до смерти он выгнал свою девушку в нижнем белье на мороз, а впустил в дом только после жалоб прохожих, что проходили мимо и услышали крики потерпевшей.

Все последующие часы россиянин стримил эфир с уже умершей любовницей. Когда же понял, что та не дышит, вызвал медиков. Блогер не стал выключать камеру даже после приезда бригады и констатации смерти девушки.

4 декабря Стаса Решетникова арестовали на два месяца по подозрению в нанесении тяжелых травм погибшей.

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Автор: УНИАН