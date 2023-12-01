Cybertruck является первым новым электромобилем от Tesla с момента выпуска Model Y более трех лет назад.

Компания Tesla официально начала первые поставки Cybertruck и объявила, что цена на самую дешевую модель ее долгожданного электропикапа будет стартовать от 60 990 долларов США. Об этом сообщает Financial Times.

"Ценник на Cybertruck с его нетрадиционной угловатой формой и стальным кузовом выше стартовой цены в чуть менее 40 тыс. долл., которую Tesla закладывала, когда впервые анонсировала автомобиль в 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дополнение к самой дешевой заднеприводной модели, которая не будет доступна до 2025 года, в 2024 году будет доступна полноприводная версия по цене 79 990 долларов. Самая дорогая версия, известная как Cyberbeast, будет стоить около 99 990 долларов. и будет доступна в 2024 году.

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Cybertruck является первым новым электромобилем от Tesla с момента выпуска Model Y более трех лет назад. В Tesla заявили, что уже получили более 1 млн предзаказов.

Хотя компания планировала начать поставки в 2021 году, инженерные и производственные проблемы, связанные с ее нетрадиционным дизайном, задержали этот процесс.

Исполнительный директор Tesla Илон Маск предупредил, что за первыми поставками Cybertruck последует "чрезвычайно тяжелое" увеличение производства, которое, вероятно, займет не менее 18 месяцев.

"Я считаю, что это наш лучший продукт, я считаю, что это самая уникальная вещь на дороге, и, наконец, будущее будет выглядеть как будущее", - подчеркнул Маск.

Электропикап Cybertruck - что известно

Американский изобретатель Илон Маск представил Cybertruck еще в 2019 году, но массовое производство постоянно задерживалось. Миллиардер объяснил это проблемами с поставками компонентов. Илон Маск обещал, что Cybertruck будет выпускаться в трех комплектациях с дальностью хода 400 км, 480 км и 800 км.

В июле 2023 года стало известно, что Tesla собрала первый грузовой электропикап Cybertruck на заводе в Остине.

Кроме того, в сентябре сообщалось, что Cybertruck будет довольно водонепроницаемым, чтобы некоторое время служить в качестве лодки, пересекая не слишком бурные реки, озера и даже моря.

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