Рамзан Кадыров назвал Маска женским именем Илона и предложил пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы "подкачаться" и подготовиться к встрече с Путиным.

После того, как глава SpaceX Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок один на один за Украину, в защиту главы Кремля стал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем посту в Telegram Кадыров назвал Маска женским именем Илона и предложил пройти в Чечне специальные тренинги, чтобы "подкачаться" и подготовиться к встрече с Путиным.

В ответ на это Маск сказал, что это даст ему слишком большое преимущество перед Путиным и предложил использовать только одну руку.

"Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он (Путин) боится драться, я готов использовать только свою левую руку, и при этом я даже не левша", - сказал Маск Кадырову.

Заодно Илон Маск иронично переименовал себя в Твиттере на "Илону Маск".

Напомним, ранее основатель компаний SpaceX и Tesla и изобретатель Илон Маск выразил поддержку Украине, которая воюет против РФ. "Украина, держись", - написал он в соцсети.

В следующем твите Маск выразил соболезнования "великим людям России, которые этого (имеется в виду война России против Украины – ред.) не желают".

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