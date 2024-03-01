В России заявили, что провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.
По заявлению Минобороны РФ, пуск провели на государственном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения.
Утверждается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса, заявили в МО РФ.
"При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", - утверждают россияне.
Пуск ракеты "Ярс" - видео
Ракета "Ярс" - что известно
Ранее отмечалось, что ракета "Ярс" (РС-24) длиной 23 метра предназначена для доставки разделяющихся головных частей независимого наведения (РГЧ), которые якобы позволяют ракете доставлять несколько ядерных боеголовок по различным целям.
До этого о пуске ракеты "Ярс" сообщалось в конце октября 2023 года.