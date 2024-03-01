Россияне утверждают, что "все поставленные задачи выполнены в полном объеме".

В России заявили, что провели учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты ПГРК "Ярс" мобильного базирования, оснащенной разделяющейся головной частью.

По заявлению Минобороны РФ, пуск провели на государственном космодроме Плесецк расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения.

Утверждается, что учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

Целью пуска являлось подтверждение тактико-технических и летных характеристик современного ракетного комплекса, заявили в МО РФ.

"При подготовке к данному мероприятию Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК "Ярс" с подготовкой и проведением пуска. Все поставленные задачи выполнены в полном объеме", - утверждают россияне.

Пуск ракеты "Ярс" - видео

Ракета "Ярс" - что известно

Ранее отмечалось, что ракета "Ярс" (РС-24) длиной 23 метра предназначена для доставки разделяющихся головных частей независимого наведения (РГЧ), которые якобы позволяют ракете доставлять несколько ядерных боеголовок по различным целям.

До этого о пуске ракеты "Ярс" сообщалось в конце октября 2023 года.

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