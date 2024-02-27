Бывший военный бундесвера надеется, что канцлер Германии Олаф Шольц все же изменит позицию относительно предоставления ракет Taurus.

Дальнобойные ракеты Taurus могли бы изменить ситуацию на поле боя в Украине, поэтому решение об их передаче надо принять как можно скорее. Такое мнение высказал бригадный генерал бундесвера в отставке Клаус Виттманн.

"Ракеты – это оружие, которое имеет решающее значение, ведь Украина должна разрушить логистику врага, включая Керченский мост", – пояснил он в комментарии "Укринформу".

По мнению генерала, сейчас главной задачей является остановка российского наступления. Хотя ракеты StormShadow и Scalp украинским военным очень помогают, их количество ограничено. Кроме того, у немецких ракет Taurus больший радиус действия.

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Бывший военный бундесвера надеется, что канцлер Германии Олаф Шольц все же изменит позицию относительно предоставления ракет Taurus. Он отметил, что точечными ударами по объектам, которые расположены в России, Украина показала, что дальнобойное оружие используется ответственно. Остальные аргументы о ниюито необходимости привлечения солдат бундесвера к программированию ракет, являются неверными, считает бригадный генерал.

"Это сугубо вопрос политической воли. Но канцлер этого не хочет, и спекуляции относительно его истинных мотивов нивелируют его четкие заявления о важности военной поддержки для Украины; его действия кажутся половинчатыми", – подчеркнул Виттман.

Немецкий генерал предположил, что Олаф Шольц на самом деле остро воспринимает угрозы российского диктатора Владимира Путина.

"Но слабость Запада не замедлит агрессивность Путина – наоборот. Путина надо остановить в Украине", – констатировал он.

Ракеты Taurus для Украины

Разговоры о предоставлении Украине ракет Taurus идут уже не первый месяц. Этот вопрос выносили на голосование, однако прогресса пока нет.

В конце февраля 2024 года немецкий канцлер Олаф Шольц поставил крест на передаче Taurus. Он побоялся, что имя Германии будут отождествлять с ударами по России.

"Об этом не может быть и речи. Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система. Поэтому это не следующий вариант на повестке дня", – сказал он.

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