Еще в 2022 году Юрий Коховец принял участие в уличном опросе, который проводили журналисты.

В России жителя Москвы отправили на принудительные работы за то, что он сказал правду о зверствах российских военных в Буче в 2022 году. Как сообщает NEXTA, 38-летнего Юрия Коховца осудили за участие в уличном опросе "Радио Свободы". В частности, он приговорен к 5 годам принудительных работ, ему также запрещено 4 года вести социальные сети.

"Мужчину обвинили в распространении "фейков об армии" за то, что он честно высказал журналистам свое мнение о войне в Украине и резне в Буче", - отмечает ресурс.

По данным "Медиазоны", журналисты "Радио Свобода" 11 июля 2022 года отпрашивали жителей Москвы, нужна ли, по их мнению "разрядка напряженности между Россией и странами НАТО".

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Тогда Коховец негативно высказался об убийствах в Киевской области.

"Наше правительство говорит о том, что оно хочет с националистами бороться, но бомбит торговые центры, в Буче мирных жителей наши военные из Бурятии, из Дагестана расстреливали - вообще без причин. И у людей появляется ненависть к этому всему делу. Все это надо останавливать - у нас один человек может остановить", - сказал он.

По словам москвича, только убийства и бомбардировки будут остановлены, "разрядка будет в отношениях с НАТО и со всеми другими странами".

"Надо заканчивать все эти действия, и все. Все очень просто. У нас и экономика после этого будет подниматься, сразу фондовый рынок прыгнет", - сказал Коховец во время уличного опроса.

Позднее, 24 марта 2023 года, в отношении мужчины возбудили уголовное дело, на следующий день задержали и доставили в отдел полиции, где он узнал, что является обвиняемым по делу. Его удерживали в отделе до середины дня 27 марта и отпустили с протоколом о мелком хулиганстве и штрафом 500 рублей. С того момента Коховец находился под подпиской о невыезде.

"Очень сожалею, что согласился дать интервью "Радио Свобода" летом прошлого года, не думал о таких последствиях. О том, что эти сведения не соответствуют действительности, я не знал, всю информацию тогда получал на ютубе. Политической ненависти в моих словах не было. В моих действиях отсутствует состав преступления, но если суд считает по-другому, прошу назначить наказание в виде штрафа, не связанное с лишением свободы", - попросил Коховец в суде.

Тем не менее суд решил по другому, признав виновным в "фейках об армии".

Резня в Буче: что нужно знать

После деоккупации в Буче Киевской области нашли 422 убитых мирных жителя. В общей сложности, в Бучанском районе обнаружено 1190 тел. По словам заместителя главы Национальной полиции Андрея Небитова, это - не окончательные цифры, ведь есть пропавшие без вести, их розыск продолжается. В настоящее время пропавшими без вести считаются 514 жителей Киевской области. Остаются неопознанными 180 тел.

Национальная полиция начала более 116 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений России в Украине, из них 23 тысячи - совершены в Киевской области.

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