Правоохранители открыли дело по статье об убийстве двух и более человек.

Вечеринка в Екатеринбурге закончилась стрельбой. Среди погибших-гости и сам нападающий.

Об этом говорится в пресс-службе региональной полиции.

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Инцидент произошел ночью 7 ноября в квартире многоэтажки. Во время осмотра помещения копы обнаружили тела трех мужчин (1988, 1984 и 1986 годов рождения) и одной девушки (2002 года рождения) с огнестрельными ранениями и спиртные напитки. Выжить удалось 17-летней школьнице. Сейчас она прооперирована; находится в тяжелом состоянии.

По словам представителя ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, стрельбу начал хозяин квартиры, а затем застрелился сам.

Известно, что злоумышленник был ранее осужден за кражу и после выхода из тюрьмы работал охранником. С девушками мужчины познакомились через интернет и сразу пригласили выпить в частную квартиру. Те согласились.

Сейчас мотивы нападавшего выясняются. Правоохранители открыли дело по статье об убийстве двух и более человек.

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Автор: УНИАН