Российские войска продолжают строительство военной инфраструктуры на аэродроме.

На аэродроме в Забровке Гомельской области заметили зенитно-ракетные комплексы С-300 и "Панцирь", пишет издание Флагшток со ссылкой на спутниковые снимки по состоянию на 7 января.

Аналитики подсчитали целый дивизион из 9-и единиц ЗРК "С-300/С-400", ЗРПК "Панцирь", который стоит на насыпи грунта, грузовые машины, а так же несколько радаров, которые были определены как 76N6 и 64N6E.

Российские войска продолжают строительство военной инфраструктуры на аэродроме. Она предназначена для установки радаров раннего предупреждения или для управления военными действиями.

Видео дня

Ранее Беларускі Гаюн писал, что в Зябровке находятся низковысотные обнаружители 5Н66, которые установлены на вышке 40В6, радиолокатор подсвета и наведения 92Н6Е, а также аппаратный контейнер Ф52 для операторов.

Свежие спутниковые снимки в очередной раз подтверждают, что на аэродроме "Зябровка" продолжает располагаться база ВС РФ.

Ситуация в Беларуси

Россия продолжает перебрасывать в Беларусь свою технику и личный состав. Военные аналитики отчитываются о целых эшелонах оккупантов, прибывающих в Беларусь, ежедневно.

Обученных в Беларуси мобилизованных российское командование перебрасывает на восток Украины.

Украина готовится к самым худшим сценариям будущего наступления России, в том числе – снова со стороны севера. Однако пока военные не видят непосредственной угрозы участия Беларуси во вторжении.

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