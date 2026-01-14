Полезен для мышц и мозга: диетологи назвали лучший обед для долголетия

Это сочетание продуктов помогает бороться с воспалением, защищает мозг и поддерживает мышцы.

Большинство из нас хочет сохранить энергию, остроту ума и физическую силу с возрастом. Диетологи рассказали порталу EatingWell, что идеальный обед для здорового старения должен содержать комбинацию полезных жиров, нежирных белков и клетчатки, которая к тому же легко готовится. По их мнению, под эти критерии лучше всего подходит авокадо, фаршированное лососем.

Это может помочь в борьбе с хроническим воспалением

Одним из наиболее существенных препятствий на пути к здоровому старению является хроническое воспаление, повреждая здоровые клетки, ткани и органы с течением времени. Этот процесс часто называют "воспалительным старением", и, согласно исследованиям, он связан со многими возрастными заболеваниями, от болезней сердца до артрита.

Один из главных ингредиентов этого обеда, лосось, является одним из самых мощных средств борьбы с этой скрытой угрозой, отчасти благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот. Согласно исследованиям, они подавляют выработку веществ, вызывающих воспаление.

Видео дня

Он служит щитом для вашего мозга

Мозг в значительной степени состоит из жира, и ему необходим постоянный приток определенных жиров (особенно омега-3 жирных кислот) для восстановления и построения клеточных мембран, которые необходимы для связи между нейронами, отмечают исследователи.

"Лосось богат омега-3 жирными кислотами (особенно ДГК), которые помогают защитить клетки мозга и поддерживают память и когнитивные функции с возрастом", – отмечает диетолог Джулиана Крими.

В сочетании с антиоксидантными свойствами других ингредиентов, таких как авокадо, содержащее витамин Е, получается блюдо, действительно способствующее долголетию умственной деятельности.

Здоровые жиры значительно улучшают усвоение питательных веществ

Многие ключевые витамины, в частности витамины A, D, E и K, являются жирорастворимыми. Это означает, что для их расщепления и усвоения организмом необходимы пищевые жиры. "Авокадо добавляет полезные жиры, которые помогают вашему организму эффективно усваивать эти питательные вещества", – говорит Крими.

Поддержание мышечной массы.

После 30 лет мышечная масса уменьшается примерно на 3–8% за десятилетие, если мы не принимаем активных мер. Поддержание мышечной массы – это не только подтянутый вид; это важно для многих факторов, включая поддержание здоровья костей.

Чтобы бороться с этой потерей мышечной массы, нам необходимы высококачественные (или полноценные) белки в нашем рационе, при этом авокадо, фаршированные лососем, содержат все девять аминокислот, необходимых нашему организму, но которые он не может производить самостоятельно.

Кроме того, богатый белком обед помогает стабилизировать уровень сахара в крови, обеспечивает чувство сытости до ужина и гарантирует, что ваш организм получит необходимые строительные блоки, чтобы оставаться сильным и устойчивым к падениям или травмам.

Ранее ученые выяснили, кто чаще доживает до 100 лет - мясоеды или вегетарианцы.

Вас также могут заинтересовать новости: