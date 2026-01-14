Серебро резко рвануло к новому рекорду, впервые перескочив $90: сколько стоит металл

Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на металл.

Серебро впервые превысило отметку в 90 долларов за унцию, а золото приблизилось к новому рекорду. Давление администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему, перспектива дальнейшего снижения ставок в США и напряженная геополитическая обстановка взвинтили цены на драгоценные металлы.

Издание Bloomberg пишет, что цены на серебро подскочили на 5,3% до 91,55 доллара за унцию. Таким образом, 1 грамм стоит 2,95 доллара. При этом золото подобралось к историческому максимуму – металл подорожал на 0,9% до 4626,43 доллара. Таким образом,1 грамм стоит 149,24 доллара

Базовая инфляция в США в декабре 2025 года оказалась не такой высокой, как опасались, но экономисты заявили, что данные были искусственно занижены из-за рекордно длительного шатдауна. Ожидается, что ФРС США приостановит снижение ставок на несколько месяцев, но рынки закладывают в цены как минимум еще два снижения до конца года.

Видео дня

Спросу на безопасные активы также способствовали захват Николаса Мадуро, новые угрозы президента США Дональда Трампа захватить Гренландию и насильственные протесты в Иране, которые могут привести к свержению исламского режима. На этом фоне Citigroup Inc. повысила трехмесячные прогнозы по золоту и серебру до 5000 долларов за унцию и 100 долларов за унцию соответственно.

В свою очередь главный инвестиционный директор Lotus Asset Management Ltd. Хао Хонг считает, что серебро "имеет большой потенциал роста в этом году, и к концу года цены могут достичь 150 долларов за унцию".

"Опасения по поводу введения пошлин на серебро привели к тому, что большое количество серебра застряло в США, что ограничило его поступление на мировой рынок", - сказал аналитик Zijin Tianfeng Futures Co. Ltd. Лю Шияо.

Цены на металлы - последние новости

2 января цены на алюминий впервые за более чем три года поднялись выше отметки в 3000 долларов за тонну из-за ожидаемого сокращения предложения.

7 января цены на железную руду достигли максимума с февраля 2025 года из-за действий китайских властей и предпраздничной подготовки.

Вас также могут заинтересовать новости: