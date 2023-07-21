Путин признал, что западное оружие, которое поставляют ВСУ, "приносит" российским оккупантам "определенный ущерб".

Российский президент Владимир Путин снова показался в эфире федеральных каналов. 21 июля он выступил из своего бункера по поводу российско-украинской войны, которую он "скромно" называет "украинским конфликтом": вспомнил о якобы "громадных" потерях ВСУ, поликовал о падении проукраинских настроений на Западе, а в конце выдал безумный фейк о намерениях Польши оккупировать часть Украины.

В частности, Путин признал, что западное оружие, которое поставляют ВСУ, "приносит" российским оккупантам "определенный ущерб". "Да, западное вооружение можно еще поставить и бросить в бой. Это приносит нам определенный ущерб и затягивает "конфликт", - сказал Путин.

Кроме того, Путин традиционно бредил неподтвержденными данными о якобы "десятках тысяч" убитых украинских солдат в результате, по его словам, "самоубийственных" атак.

Более того, российскому диктатору мерещится рост пророссийских настроений внутри самой Украины.

"У людей в Украине возникает все чаще вполне законный вопрос: ради чьих корыстных интересов гибнут их родные и близкие. Постепенно, медленно, но приходит отрезвление", - утверждает кремлевский глава.

Диктатор традиционно обвинил "заокеанского глобального гегемона" в затягивании так называемого "украинского конфликта" (слова "война" Путин избегает до сих пор - УНИАН).

Отдельно Путин выдал смешной и безумный фейк о якобы намерениях Польши совместно с Литвой и украинцами оккупировать запад Украины. "Речь идет не о каком-то сборище наемников, а именно о регулярном сколоченном оснащенном воинском соединении, которое планируется использовать для действий на территории Украины, в том числе для якобы обеспечения безопасности запада Украины. А если называть вещи своими именами - для последующей оккупации этих территорий", - сказал Путин.

В этой речи российский президент не обошелся без любимого "экскурса" в переписанную РФ историю, заявив, що Польша "получила много западных земель" благодаря советсткому диктатору Сталину.

Фейки России про войну в Украине - главное

Россия неоднократно лгала об украинских потерях, перекручивала факты и пыталась информационно давить на Запад ядерным шантажем.

Особо в фейках отмечались "телевизионные" пропагандисты - постоянные гости шоу Скабеевой, украинские предатели типа Ильи Кивы, которые сбежали из Украины в Москву, а еще - бывший президент РФ, зампред Совфеда РФ Дмитрий Медведев.

Последний часто "раскачивал" историю о якобы планах Польши оккупировать Украину, встречая не менее резкий удар в ответ от польских официальных лиц, подчеркивавших, что все это - безумные сказки самих россиян.

России выгодно поссорить Киев с ближайшими европейскими партнерами, которые помогают ВСУ оружием, техникой и финансовой помощью Украины. Однако в настоящее время пропагандистская машина РФ с этим не справляется.

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