В этот раз Кива подошел к фейку оригинально.

Предатель Украины, бывший нардеп Илья Кива, ранее в числе первых "разгонявший" фейк про гибель руководителя ГУР МО Украины Кирилла Буданова, занялся "реабилитацией" кремлевской ИПСО.

В своих соцсетях Кива продолжает настаивать, что Буданов до сих пор мертв.

Правда, в этот раз Кива подошел к фейку оригинально - теперь украинский предатель утверждает, что появившийся в новом интервью руководитель разведки якобы уже был погибший, но его оцифровали.

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"Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж, брать у трупа интервью, на полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы и все это на уровне эфиров государственных телеканалов! Чтобы все верили: он жив, он здоров и серьезно воспринимали бред, который несет электронная версия", - пишет Кива.

Более того, экс-депутат ВРУ также уверен, что Буданова нет уже "девять дней".

Российская ИПСО - последние новости

Последний месяц кремлевские пропагандисты и их информационные прихвости в лице украинских предателей, таких как, например, Илья Кива, неоднократно осуществляли "вбросы" о гибели ряда украинских командующих.

Больше всего от "троллей" "досталось" главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и руководителю ГУР Кириллу Буданову. В обоих случаях высокопоставленных лиц "похоронили" вследствие якобы ракетных ударов России.

Пропагандистов не остановило даже появление Залужного и Буданова в интерью и на фото после их якобы "смерти". При этом в ГУР позже признали, что РФ пыталась ударить по зданию разведки в Киеве, но ни Буданова, ни других сотрудников ГУР не задело.

По мнению замминистра обороны Анны Маляр, такие "вбросы" часто являются "фальстартом" - когда "русские уже что-то задумали, у них уже есть определенные цели и они просто заранее сообщают результаты, возможно, чтобы отчитываться "наверх" или чтобы анализировать нас".

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