Путину "солдатский" юмор не понравился.

Во время совещания военного блока РФ российского президента Владимира Путина охрестили новым прозвищем. Главе Кремля юмор военных пришелся не по душе, пишет Telegram GENERALL SVR.

Сообщается, что в Генштабе ВС РФ "оценили интерес, который проявил президент к шишкам и пенькам во время пятничной экскурси". Самого Путина в военном руководстве теперь называют "Шишкин".

Однако Путину, который, по выражению приближенных к нему чиновников, никогда не отличался особой самокритикой, "солдатский" юмор не понравился. Совещание, пишут СМИ, Путин провел "в состоянии сильного раздражения".

Видео дня

В ответ Путин прямым текстом укорял военных в провалах и за то, что те напрасно щадят оккупационные войска и абсолютно не берегут вооружение.

"При этом президент поставил в пример военных ЧВК "Вагнера", а самого Пригожина похвалил как грамотного руководителя", - говорится в сообщении.

Военные, принимавшие участие в совещании, уверяли Путина, что исправят ситуацию и пообещали в ближайшие десять дней порадовать президента "значительными результатами".

Путин попробовал шишки - очередной позор российского президента

Как писал УНИАН, в феврале Путин снова выбрался из "бункера" и отправился в Архангельскую область - инспектировать лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр. Там Путину показали процесс обработки шишек.

Примечательно, что на охрану президента РФ во время этой поездки бросили немало усилий. Так, у терминала Устьянского лесопромышленного комплекса, который инспектировал Путин, дежурили спецслужбы (спецназ, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, полиция).

Как Путина называют в жизни – что известно

Ранее психолог Елена Шершнева заявила, что Владимир Путин стал диктатором и убийцей из-за влияния детских травм. Она рассказала, что он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли "окурок" и "бледная моль".

В октябре появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин дал кличку президенту РФ Владимиру Путину. Он его называет "щенок", а теперь некоторые немного усовершенствовали эту кличку.

Вас также могут заинтересовать новости: