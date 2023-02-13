Во время совещания военного блока РФ российского президента Владимира Путина охрестили новым прозвищем. Главе Кремля юмор военных пришелся не по душе, пишет Telegram GENERALL SVR.
Сообщается, что в Генштабе ВС РФ "оценили интерес, который проявил президент к шишкам и пенькам во время пятничной экскурси". Самого Путина в военном руководстве теперь называют "Шишкин".
Однако Путину, который, по выражению приближенных к нему чиновников, никогда не отличался особой самокритикой, "солдатский" юмор не понравился. Совещание, пишут СМИ, Путин провел "в состоянии сильного раздражения".
В ответ Путин прямым текстом укорял военных в провалах и за то, что те напрасно щадят оккупационные войска и абсолютно не берегут вооружение.
"При этом президент поставил в пример военных ЧВК "Вагнера", а самого Пригожина похвалил как грамотного руководителя", - говорится в сообщении.
Военные, принимавшие участие в совещании, уверяли Путина, что исправят ситуацию и пообещали в ближайшие десять дней порадовать президента "значительными результатами".
Путин попробовал шишки - очередной позор российского президента
Как писал УНИАН, в феврале Путин снова выбрался из "бункера" и отправился в Архангельскую область - инспектировать лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр. Там Путину показали процесс обработки шишек.
Примечательно, что на охрану президента РФ во время этой поездки бросили немало усилий. Так, у терминала Устьянского лесопромышленного комплекса, который инспектировал Путин, дежурили спецслужбы (спецназ, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, полиция).
Как Путина называют в жизни – что известно
Ранее психолог Елена Шершнева заявила, что Владимир Путин стал диктатором и убийцей из-за влияния детских травм. Она рассказала, что он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли "окурок" и "бледная моль".
В октябре появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин дал кличку президенту РФ Владимиру Путину. Он его называет "щенок", а теперь некоторые немного усовершенствовали эту кличку.