В детстве Путина называли "бледной молью".

В сети появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин дал кличку президенту РФ Владимиру Путину. Он его называет "щенок", а теперь некоторые немного усовершенствовали эту кличку.

Об этом пишет Телеграмм-канал Generall SVR. Его якобы ведет бывший генерал СВР (Службы внешней разведки РФ), владеющий информацией, недоступной общественности. Также этот канал считают связанным с политологом Валерием Соловьем.

Авторы тг-канала утверждают, что личная неприязнь Путина к Си Цзиньпину, которая проявилась после отказа Китая в военной помощи РФ уже после проваленного начала войны, в Китае хорошо известна. Главу РФ в ответ якобы просто презирают и дают ему это понять всеми доступными способами.

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"Хуже всего для Путина то, что он теперь постоянно ожидает "нож в спину" от китайских товарищей, и, вероятно, именно этого и дождется. Си Цзиньпин дал кличку Путину "щенок", а теперь к этой кличке еще добавляют "без зубов", - говорится в сообщении.

Как в детстве называли Путина

Ранее психолог Елена Шершнева заявила, что Владимир Путин стал диктатором и убийцей из-за влияния детских травм. Она рассказала, что он был настолько незаметным, что однокурсники и преподаватели института не помнят будущего президента РФ. Его называли "окурок" и "бледная моль".

Возможно, именно поэтому у российского диктатора постоянно прогрессируют мания величия и психопатия.

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