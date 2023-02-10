Комментируя визит, российский диктатор заявил, что получил удовольствие.

Российский диктатор Владимир Путин снова выбрался из "бункера" и отправился в Архангельскую область – инспектировать лесопильный цех и лесной селекционно-семеноводческий центр. Там Путину показали процесс обработки шишек.

Пресс-служба Кремля впоследствии распространила видео, на котором представитель предприятия показывает цех Путину и говорит: "Покупаем шишку, высыпаем, сортируем, ее". Президент РФ в свою очередь заинтересовано осматривает и трогает шишки.

Комментируя свой визит на цех, Путин заявил, что не жалеет о поездке и получил удовольствие.

Видео дня

"Кстати говоря, я не жалею, что приехал сюда. Я бывал и раньше на предприятиях подобного рода и в нашей стране, и за рубежом — должен сказать, что получил удовольствие, познакомившись с работой этого предприятия", – сказал он.

Примечательно, что на охрану президента РФ во время этой поездки бросили немало усилий. Так, у терминала Устьянского лесопромышленного комплекса, который инспектировал Путин, дежурили спецслужбы (спецназ, Росгвардия, ГИБДД, ОМОН, полиция). Журналистов местного издания "29.ru" задержали на три часа, поскольку силовиков смутило, что они смогли подъехать к терминалу на такси.

Путин стал чаще вылезать из бункера

В течение последних недель российский диктатор Владимир Путин стал чаще показываться на публике. Журналисты The New York Times отмечали, что таким образом он пытается продемонстрировать, что он здоров, бдителен и держит все под контролем.

Так, в ноябре Путин провел только одно расширенное публичное мероприятие и треть месяца вовсе не был на слуху. В декабре он провел серию публичных мероприятий, где повторял тезисы российской пропаганды, оправдывал вторжение в Украину и прочее.

На 22 февраля запланирован концерт на стадионе в Лужниках (Москва), посвященный годовщине кровавого вторжения. В нем может принять участие и Путин. В последний раз Путин выступал в Лужниках 18 марта 2022 года - через три недели после начала полномасштабной войны против Украины. Шоу было посвящено восьмилетию аннексии Крыма.

Вас также могут заинтересовать новости: