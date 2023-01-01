В какой-то момент президент России может "сломаться", отметил его бывший спичрайтер.

Российские элиты могут убрать Владимира Путина от власти в 2023 году, предложив ему "добровольный" вариант - самому уйти, оставив после себя преемника.

Такой прогноз сделал политтехнолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов, предположив, что это может произойти, в том числе, из-за успехов украинских сил весной и фейлов российских оккупантов в рамках зимних операций.

Он считает, что кремлевского диктатора, скорее, уговорят уйти, а не свергнут:

"Элиты его сильно боятся. На протяжении более 20 лет осуществлялась чистка российских элит, и все более менее способные на решительные действия люди оттуда выдавливались. Российские элиты сейчас абсолютно бесхребетные. И они друг другу очень сильно не доверяют… Но в какой-то момент Путин может сломаться, он и так уже утратил инициативу, это видно, просто плывет по течению. Он может сломаться и согласиться с этим вариантом".

По мнению Галлямова, вот если он откажется, это может стать поводом для элит действовать, но сначала они попытаются его убедить уйти, выдвинув преемника.

Потери России в Украине

Напомним, общие боевые потери России с 24 февраля ориентировочно составили около 106 тысяч 720 человек, из которых 760 - уничтожены за прошедшие сутки.

Как заявил глава Минобороны Алексей Резников, армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.