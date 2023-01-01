Самые масштабные потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще около 760 российских оккупантов. Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 106 тыс. 720 человек, из которых 760 - уничтожены за прошедшие сутки.

Кроме того, враг потерял 3 тыс. 31 танк (2 за прошедшие сутки), 6 тыс. 84 боевые бронированные машины (9 за сутки), 2 тыс. 21 артиллерийскую систему (5 за сутки), 423 реактивные системы залпового огня, 213 средств противовоздушной обороны, 283 самолета, 269 вертолетов, 1 тыс. 792 беспилотника оперативно-тактического уровня (46 за сутки), 723 крылатые ракеты (12 за сутки), 16 кораблей/катеров, 4 тыс. 720 единиц автомобильной техники и автоцистерн (13 за сутки) и 181 единицу спецтехники (одну за сутки).

Отмечается, что самые масштабные потери противник понес на Лиманском и Бахмутском направлениях.

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Война России против Украины - последние новости

Утром 1 января Генштаб ВСУ сообщил, что враг усилил контрразведывательные мероприятия на оккупированной Харьковщине.

Известно, что Силы обороны за прошедшие сутки отбили атаки войск РФ в районе 9 населенных пунктов на Донбассе.

За прошедшие сутки войска РФ нанесли 31 ракетный и 12 авиационных ударов по Украине, а также совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в новогоднюю ночь ПВО уничтожила 45 "Шахедов". Тринадцать – в 2022-м и 32 – в 2023-м году.

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