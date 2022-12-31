Одним из провалов Путина стало то, что впервые за 10 лет агрессор отменил свою ежегодную пресс-конференцию в конце года.

Планы российского президента Владимира Путина захватить Украину не оправдались, поэтому президент страны-агрессора заканчивает 2022 год чередой ошибок и серьезных провалов.

Как сообщает Newsweek, одним из примеров провала Путина является саммит Организации Договора о коллективной безопасности в конце ноября, на котором собрались шесть бывших советских республик. Армения выступила принимающей стороной встречи, и премьер-министр страны Никол Пашинян открыто отказался подписать декларацию саммита. Пашинян даже отошел от Путина во время группового фото лидеров ОДКБ.

Как говорится в материале, этот разрыв с союзником происходит, поскольку все больше людей в России ставят под сомнение войну в Украине.

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Еще одним провалом Путина стало то, что впервые за 10 лет агрессор отменил свою ежегодную пресс-конференцию в конце года. Как говорится в материале, отмена мероприятия вызвала слухи о том, что лидер не хотел отвечать на вопросы журналистов об Украине.

Следующим тревожным моментом для Путина СМИ называют тот факт, что премьер-министр Индии Нарендра Моди написал статью для российской газеты "Коммерсантъ", в которой призвал к прекращению войн. Моди особенно критиковал борьбу за "территории или ресурсы".

Лидер Китая Си Цзиньпин также заявил, что у него есть "вопросы и опасения" по поводу войны.

"Китаю эта война не нравится. Я думаю, что есть много способов, которыми она подрывает экономические планы Китая… Путин не знает, как выиграть войну, но он точно знает, как сохранить контроль в Москве" - заявил Майкл Киммейдж, профессор истории Католического университета Америки и бывший член отдела политического планирования госсекретаря.

Как говорится в материале, Путин "кажется более изолированным, чем когда-либо", поскольку многие представители российской элиты недовольны ходом войны.

Война в Украине и крах российской экономики:

После вторжения России в Украину агентство S&P снизило кредитный рейтинг РФ с ВВ+ до ССС-. 8 марта 2022 года S&P понизило кредитные рейтинги 52 российских компаний. Россия допустила дефолт по своему внешнему долгу, так как предложила владельцам облигаций выплаты в рублях, а не в долларах.

23 апреля 2022 года были названы сроки полного дефолта России. 27 июня 2022 года впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

30 июня началось стремительное падение акций "Газпрома". В тот же день вслед за "Газпромом" началось падение акций крупнейших российских компаний. Война в Украине только за один квартал отбросила экономику России на четыре года. Вторжение стало причиной одного из самых продолжительных спадов в истории РФ.

24 августа Reuters сообщил о том, что России удалось избежать экономического кризиса из-за цен на нефть.

По состоянию на 31 августа 80% россиян остались без сбережений.

29 сентября в The Insider вышел материал о том, что Россия на грани полного исчерпания финансовых резервов.

По итогам сентября доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

19 декабря 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

21 декабря 2022 года в "Роскосмосе" признали рекордные убытки.

Самые богатые люди России 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, в совокупности потеряли 46,6 млрд долларов. По состоянию на конец 2022 года их потери приблизились к 100 млрд долл.

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