Глава Минобороны Алексей Резников заявил, что армия Российской Федерации сможет восстановиться после потерь в войне в Украине минимум через пять лет.
В интервью LB.ua он заявил, что это война ресурсов, а Россия несет значительные потери.
"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, в артиллерии, БМП, БТР, живой силе, они очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации могут восстановиться минимум за пять, а то и десять лет. Ракетный потенциал – так же. Потому что это война ресурсов", - сказал министр.
По мнению Резникова, западные страны заинтересованы в победе Украины на поле боя и имеют необходимость снизить военный потенциал России, которая стала агрессором и главной угрозой.
"Сегодня Украина выполняет функцию главной страны НАТО, которая уничтожает российскую армию. И о том, что когда-то она была "второй армией мира", уже не говорят", - подчеркнул глава Минобороны.
Война в Украине: потери России
Как ранее сообщал УНИАН, начала широкомасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили около 105 тысяч 250 оккупантов.
Украинская разведка прогнозирует, что уже 5 января в России начнется новая волна мобилизации, чтобы пополнить армию. По данным ГУР, ракетные запасы РФ значительно уменьшились. Так, Россия стала применять меньше ракет во время массированных ударов по Украине