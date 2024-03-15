По мнению политтехнолога, Запад постепенно дистанцируется и от окружения Путина.

На Западе уже есть общее понимание, что никакого диалога с президентом России Владимиром Путиным больше не будет никогда. В скором будущем РФ ждут темные и смутные времена. Такое мнение высказал политтехнолог, публицист и блоггер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН.

"Дороги назад для Путина нет. Нет способа ввести Путина обратно. Значит, его можно добивать любыми способами", - сказал он.

Кроме того, по мнению эксперта, Запад постепенно дистанцируется и от окружения Путина.

"Сейчас мы даже уже чуть-чуть на следующем этапе находимся. Уже не только с Путиным, уже - с путинским режимом никто разговаривать не будет. Его окружение уже объявляют в международный розыск в Гааге. А от этого просто так не отказаться, никаким мирным соглашением это нельзя отменить. Это не означает, что Европа готова вести диалог только с прекрасной Россией будущего. Нет. С какой-нибудь совершенно другой внутренней партией условных губернаторов, таких же убийц и соучастников сегодняшних преступлений, - да, но не непосредственно с бандой Путина", - добавил Шейтельман.

При этом эксперт прогнозирует России неизбежные смутные времена:

"Развал Российской Федерации - процесс настолько объективный, настолько ни от кого не зависящий. Есть общая тенденция, куда это все идет. Эта тенденция более-менее ясна. К сожалению, это не означает нашу победу автоматически. Но то, что Россию ждут очень темные и смутные времена в любом случае и при любых раскладах, это очевидно".

Россия готовится к еще одной войне - что сообщалось

Напомним, в эстонской разведке заявили, что спустя два года после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия прочно встала на рельсы войны и уже готовится к следующему конфликту.

Отмечалось, что Кремль реструктурирует и расширяет армию страны в ожидании конфликта с НАТО в течение следующих 10 лет. Якобы сейчас ситуация для Путина выглядит "все более стабильно".

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