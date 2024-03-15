"Сегодня Россию можно брать голыми руками. Если бы НАТО решило захватить Москву, взяли бы без потерь", - Михаил Шейтельман

Политтехнолог, публицист и блоггер Михаил Шейтельман в интервью УНИАН заявил о грядущих смутных временах в России и оценил вероятность вспышки гражданской войны, а также прокомментировал готовность Запада ввести войска в Украину и многое другое.

Новый рейд российских добровольцев - это самая горячая новость на всю оставшуюся часть недели. Похоже, что зашли они серьезно. Не так, как в прошлые разы, когда они заходили и выходили. В этот раз с танками и артиллерией, есть заявления, что они хотят там задержаться подольше и пройти как можно дальше. Как вы оцениваете этот рейд?

Помню их второй заход, когда они там тоже достаточно долго бузили, и достаточно долго их россияне пытались выбить. Еще Путин хвастался подвигами, прям Великая Отечественная война против Русского добровольческого корпуса тогда шла в Белгородской области.

Сейчас, по крайней мере, мы точно знаем, какие цели добровольцы преследуют, они их прямо и очень откровенно назвали: участие в выборах. Поэтому я думаю, что они должны продержаться как минимум до воскресенья, чтобы полностью испортить Путину выборы, показать, что он этой страной не управляет.

Почему Кремль набрал в рот воды? Ожидаемо это для вас или нет? Есть сообщения, что даже уже двум регионам запретили публиковать какую-либо информацию, тем более сопровождать ее фото или видео о событиях в Белгородской и Курской областях.

Кремль не совсем набрал в рот воды. Были два сообщения. Первое: что на самом деле все врут, и никакого прорыва границы не было. Это сообщило ФСБ РФ. А второе: что в процессе ликвидации прорыва ФСБ уничтожило 100 единиц техники, столько-то солдат и так далее. Мягко говоря, самопротиворечащие сообщения.

Им нужно сидеть тише воды и ниже травы. А что они должны говорить? Что "мы героически отражаем атаку"? Кого? Каких добровольцев? Это кто такие? Что может Кремль вообще про это говорить? У них настоящая проблема. Они мечтали провести выборы так, чтобы все было тихо. Это была их главная мечта. Им чем тише, тем лучше на этих выборах. Чтобы никто вообще не заметил, что выборы есть. Это же их главная задача. И теперь вдруг все такие: "А что у нас происходит?".

ВСУ разбудили половину России. Восемь или десять регионов подверглись бомбардировке беспилотниками только за одну ночь. Точно даже никто не знает. И это происходит отдельно от наступления российских добровольцев на два региона. Плюс еще непонятная история с самолетом. Что это? Случайно так совпало, что ровно в этот день загорается военный самолет Ил-76, который еще и летел на аэродром, где А-50, какие-то инструкторы и так далее? Что он, сам загорелся? Я тоже думаю, что это наши. Вряд ли беспилотником. Думаю, что кто-то заложил бомбу туда. Трудно поверить, что случайно так красиво получилось.

ПУТИНА ВЫСТАВИЛИ ПОЛНЫМ НЕУДАЧНИКОМ

Вы все это так перечислили, Путина действительно уже Кондратий должен хватить.

Лично Путина - ладно. Тут важнее, что думает сейчас его команда, что думает его элита. Те же губернаторы. Они же важные люди. Должны были быть. Куда им сейчас деваться? Что им говорить своему населению? Как им за все это отвечать и перед кем?

Путина в этой ситуации выставили полным неудачником перед его окружением. Если смотреть на политическую задачу войны. Нам не важен электорат, нам не интересно, что думает 140 миллионов человек, нам важно, что думает 1-2 миллиона реальной элиты России.

И, скорее всего, бойцам этих батальонов не нужно достигать и цели, которую они озвучивают, - поход на Москву. Мне кажется, переворот в Кремле может произойти намного быстрее - если добровольцы будут в течение недели или двух глубже и глубже продвигаться. А продвигаться они могут. Посмотрите, как бежит российская армия. Ведь практически никто не оказывает сопротивления. Там целые контрольные пункты убегали. Вопрос: почему все пущено на самотек?

А ответ на этот вопрос самый простой: у них просто нет никого. Вся российская армия находится в Украине. Все остальное - какие-то там детишки, которые не понимают, как воевать. А против них пришли профессиональные солдаты. Конечно, они разбегутся.

Внутри страны нет армии. Это факт. Сегодня Россию можно брать голыми руками. Если бы НАТО решило захватить Москву или Петербург, взяли бы без потерь, зайдя из Финляндии, Эстонии, Латвии.

Но будем реалистами. Чтобы дойти до Москвы, слишком мало этих ребят. Было бы их несколько тысяч, могли бы и дойти до Москвы. Сказать сейчас, что завтра сменится власть в России из-за этого, я тоже не готов. Но это же еще не конец. Выборы 17-го числа. А что у нас в запасе? А где управление разведки (ГУР)? Какой мост оно собирается взрывать числа 16-го? Мы же не знаем. Какой-нибудь же может, правильно. И еще можно устроить много чего за это время.

Я предполагал, что командование подгадает какие-то акции специально к выборам Путина. Сейчас эффект удваивается. Каждый беспилотник срабатывает и как военная машина, и как политическая программа. Поэтому мы еще посмотрим, каков будет авторитет Путина после этого, как на него будет смотреть его окружение, как будут реагировать губернаторы.

Между прочим, дроны разбомбили НПЗ "Лукойла". И очень сложно восстановить поврежденные башни на заводе, их нельзя за завтра построить. Россия и не умеет строить такие башни, нужны какие-то международные специалисты, а тут - санкции. А "Лукойл" - это очень большая компания, там большие люди с большими интересами.

Владельцы таких заводов выбирали Путина, чтобы он был гарантом их безопасности, заработка, выхода на мировые рынки. Например, Путин гарантировал, что Череповецкий металлургический комбинат может продавать сталь в Америку, а "Лукойл" - нефть в Европу. Но сегодня всего этого делать нельзя. Так зачем им Путин? Должен быть какой-то практический смысл. Эти же люди не идеалисты. Верят в Путина бабуси перед телевизором, а для элиты он - выгодный инструмент. И пока он им выгоден, он им нужен. Когда же он становится помехой… Вот это те постепенные изменения, которые могут произойти в России.

Проблема, наверное, в том, что они по-прежнему друг другу не доверяют и не могут объединиться против него.

Не могут, это само собой. Такие диктатуры не падают путем того, что все сели и договорились. Нет. Тут эффект домино должен произойти: где-то что-то случилось, дальше куда-то понеслось. И Русский добровольческий корпус может стать первой доминошкой, дальше – те же НПЗ. Нам нужна гражданская война в России. В этом наш украинский интерес. И гражданская война не начинается по договоренности. Начинается с какой-то стрельбы на вокзале, условно говоря.

РОССИЮ ЖДУТ ОЧЕНЬ ТЕМНЫЕ И СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА

Мне тоже кажется, что "вишенкой на тортике" этого "сериала", посвященного псевдовыборам в РФ, будет подрыв какого-то из мостов, как вы говорите. Как это отразится на выборах?

Все ровно туда же. Мы показываем: "Ребята, вы ни в какой там своей области не защищены. Мы будем вас бить, бомбить и убивать. Вам нравится, что у вас Путин, - мы будем вас убивать". Это мы сообщаем местным элитам. На любые их аргументы в пользу Путина у нас должен быть аргумент против. Вот и все. Это наш с ними диалог.

С ними бесполезно вести переговоры, садиться, обсуждать и говорить. Это все-таки полубандиты. Вся путинская элита такая, других там нет. И они понимают только такой язык. И если Путин построил мост, а мы его взорвали, то мы - круче. И зачем вам нужен президент Путин, круче которого оказалась соседняя относительно небольшая по сравнению с Россией страна.

Как влияют эти походы на Запад, на наших партнеров? Не будут ли там снова появляться "миротворцы", которые, как в прошлый раз, станут осуждать действия и РДК, и Легиона "Свобода России" и призывать не злить Путина?

Я думаю, что времена изменились. Есть множество доказательств того, что мы живем абсолютно в другом времени. По-моему, последнее наступление РДК было примерно год назад. И, конечно, если тогда опросить европейских лидеров, то только какие-то отдельные считали, что мы с Путиным не собираемся в будущем вести переговоры, сегодня же это - мейнстрим. Есть общее понимание, что с Путиным больше никакого диалога не будет никогда вообще. Дороги назад для Путина нет. Нет способа ввести Путина обратно. Значит, его можно добивать любыми способами.

Мало того, мне кажется, что сейчас мы даже уже чуть-чуть на следующем этапе находимся. Уже не только с Путиным, уже - с путинским режимом никто разговаривать не будет. Его окружение уже объявляют в международный розыск в Гааге. А от этого просто так не отказаться, никаким мирным соглашением это нельзя отменить.

Это не означает, что Европа готова вести диалог только с прекрасной Россией будущего. Нет. С какой-нибудь совершенно другой внутренней партией условных губернаторов, таких же убийц и соучастников сегодняшних преступлений, - да, но не непосредственно с бандой Путина.

Это уже прогресс. Так еще дойдет до того, что Европа и США будут не против развала РФ.

Это не понадобится никому. Они никогда не будут за это, но никто их не будет спрашивать.

Развал Российской Федерации - процесс настолько объективный, настолько ни от кого не зависящий. Есть общая тенденция, куда это все идет. Эта тенденция более-менее ясна. К сожалению, это не означает нашу победу автоматически. Но то, что Россию ждут очень темные и смутные времена в любом случае и при любых раскладах, это очевидно.

КРЕМЛЮ НЕЧЕГО ОТВЕТИТЬ НА ВВОД ЗАПАДНЫХ ВОЙСК В УКРАИНУ

Насколько серьезен Макрон, заявивший о вводе западных войск в Украину. Он хочет довести эту историю до конца? Или пиар для него важнее, и он в первую очередь преследует какие-то свои политические цели?

Нет, это вообще не пиар. Вся инициированная им история произошла ведь не на пустом месте. Это ответ на действия Российской Федерации, на убийство Навального и многочисленные, подряд идущие заявления Российской Федерации на государственном уровне о том, что их цель - уничтожить Украину и украинский народ. Они так или иначе по-разному в разных форматах прозвучали от Медведева, от Небензи, от Лаврова. Это означает, что Россия впервые открыто признала, что она поставила цель устроить геноцид. Макрон обязан был реагировать. В принципе, любой мировой лидер должен был бы реагировать, но Макрон решил взять на себя эту инициативу.

И сначала он озвучил общую концепцию, но за две недели дал разъяснение: что, если российские войска прорываются к большим городам, то есть украинцам грозит геноцид, то тогда и вводятся войска коалиции в Украину. В этом есть логика. Когда, например, россияне захватили Авдеевку, они захватили там девять человек, ради этого французские войска бы не ввели. А ради миллиона человек, которым грозит массовое убийство, в таких ситуациях цивилизованные страны вводят войска. И Макрон стал лидером этого. Ему же не нужно сейчас ввести войска. Нужно сформировать коалицию, написать план, в котором все будут знать, кто сколько войск посылает.

И Макрон уже собрал коалицию: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша, Нидерланды в какой-то степени Канада. Это много, это уже достаточно для такой серьезной коалиции. Поставлены задачи, все есть.

И обратите внимание, что в отличие от истории, которая происходит сегодня, Кремль-то не молчит. Постоянно что-то про это говорит, спрашивает. Потому что Кремлю нечего ответить с юридической точки зрения. Как сказал Петр Павел, такой ввод войск - легитимное действие в рамках международного законодательства. И Россия не может предъявлять никаких претензий. И если она решит стрелять по этим войскам, это будет объявление Россией войны этим странам. И у россиян очень тяжелая ситуация.

ТЕПЕРЬ ФРОНТ В УКРАИНЕ УСТОЙЧИВ

Судя по тому, что Путин снова начал кричать о ядерном оружие, они очень серьезно воспринимают эти угрозы. Как и инициативу Чехии о передаче 800 тысяч артиллерийских снарядов. По словам военных экспертов, если хорошо искать, на мировом рынке вооружений дефицита абсолютно никакого нет. Были бы деньги. И, похоже, Европа нашла способ, по крайней мере, как остановить российскую армию на поле боя.

Судя по вчерашнему заявлению Зеленского, так и есть. Он же пояснил, что теперь фронт устойчив. Вероятно, без снарядов бы это никак не могло произойти.

Речь идет об очень больших деньгах. 800 снарядов, из них - 500 тысяч крупнокалиберные 155 мм, 300 тысяч - 122 мм. До войны снаряд натовского калибра стоил 3 тысячи евро. С началом войны он подорожал на 20%. Грубо говоря, 3,6 тысяч евро стоит один такой снаряд. То есть они нашли 3 миллиарда долларов. Напомню, что вся военная помощь Европы нам в год составляет 20 миллиардов евро. А это они нашли дополнительные деньги.

И еще Европа разрешает тратить проценты от замороженных российских активов на закупку вооружения, а не как раньше на гуманитарные сферы, на восстановление Украины. Видно, все уже все-таки прозрели.

Там есть три разных кейса. Один кейс - это 4 миллиарда долларов процентов от российских активов. Второй - Великобритания готова передать нам не проценты, а сами активы, как сообщил министр иностранных дел Кэмерон. А активов там на 30 миллиардов долларов. И третий кейс - сенат Швейцарии тоже проголосовал о передаче активов, там больше 10 миллиардов долларов.

Причем британцы дают нам это в виде кредита под гарантию репараций России. То есть получим репарации - вернем. Красавцы.

О кредите заговорили и республиканцы в Конгрессе США. Для вас эта история с их отдельным законопроектом - это оттягивание времени или они все-таки могут принять военную помощь?

К сожалению, тут я не сильно оптимистичен. Майк Джонсон, очевидно, категорически не хочет все это утверждать никаким способом. Поэтому все слова, которые мы от него слышим, - все затяжка времени в чистом виде. Это мы понимаем. Сейчас игра идет следующая: есть инициатива какого-то там республиканца о том, чтобы собрать 280 подписей, чтобы обойти Джонсона и проголосовать этот пакет. Это в теории возможно. И вот тогда у Майка Джонсона возникает проблема: если без него проголосуют пакет, то он тогда кто? А у него выборы осенью. И это очень сильно ударит по его репутации. Поэтому он все время держит какой-то вариант запас.

Сейчас по всему миру очень активно разносится ИПСО о том, что Путин - великий геостратег, который все прочитал на три хода вперед, что Украина шатается, и что ему осталось вот-вот чуть-чуть ее дожать. Плюс угрозы ядеркой и внезапная активизация "миротворцев", которые создают "площадки для переговоров". Не кажется ли вам, что это делается от безысходности?

Да, абсолютно. Это такая рабочая схема. Очередная волна. Первая волна была в апреле 2022 года, когда они публиковали в американских газетах свои мирные планы под именами каких-то американских генералов. Потом была огромная волна, когда они в швейцарских газетах что-то публиковали. Летом прошлого года они нам прислали просто целую банду всяких разных людей. Все, кто угодно, нам тут мир предлагали, но мы всех отослали, мы от всех отбились. И им нового-то предложить нечего. Поэтому, мне кажется, что сейчас стало уже сильно легче. Уже нет тех, кто на нас бы давил. Пока в настоящий момент нет реальных, важных сил в мире, которые бы нам предлагали участвовать в каких-то переговорах.

США объявили о новом пакете помощи для Украины на 300 миллионов долларов. И сообщалось, что в нем могут быть ракеты ATACMS. Как рассказывал Андрей Пионтковский, у Штатов же на складах Пентагона хранится вооружение, которое нужно будет списывать, и они его могут уценить. И можно представить, сколько можно было бы передать по этой схеме вооружения Украине на те же 300 миллионов.

Андрей Андреевич прав. Помните, всплывала история про лишние 4 миллиарда долларов, которые нарисовались в бюджете Пентагона. Все дело в том, что они выдавали нам оружие по цене производителя, а не по цене после амортизации. И действительно, вы правы, что если они будут продавать нам старые ATACMS, то они могут оценить каждую, например, в 5 тысяч долларов, и тогда их может приехать много.

По поводу угрозы терактов в РФ, все эти сообщения разведок. Как вы считаете, могут они еще и сами себе "наложить" в информационное пространство?

Да, скорее всего, так и было. Ведь было только формальное заявление посольства США. Откуда такое берется? ФСБ Российской Федерации официально по официальному каналу сообщает в посольство: "У нас есть сведения, что в ближайшие 48 часов в Москве будут происходить теракты, поэтому предлагаем вам предупредить ваших граждан". Может, такое ФСБ дать? Может. И посол обязан опубликовать это. Вот и вся процедура.

А для чего это сделали россияне? Им оно уже, кстати, дало положительный результат. Например, на субботу в РФ была намечена акция жен и матерей мобилизованных, и они отменили свою акцию из-за этих "терактов". Так что, вот этого могли опасаться. Любых демонстраций, митингов.

Поэтому я думаю, что это была предвыборная акция ФСБ, чтобы никто никуда не ходил.

Акция "Полдень против Путина" российской оппозиции. Как вы к ней относитесь?

Очень часто российская либеральная оппозиция дает советы Украине прямо по многим вопросам. Редок тот российский оппозиционер, который не давал еще советы Украине, как воевать, что нужно перейти в стратегическую оборону, выкопать лучшие укрепление, где закупать снаряды… Миллион всего мы слышали. Я не хочу быть таким. Я не даю советов российской оппозиции. Это не хорошо. Вот мы с ними воюем, мы можем с ними обсуждать только один вопрос: войну и мир между нами. А их внутренние дела, как они будут свергать Путина, пусть это будет их делом и инициативой. А мы будем просто здесь наблюдать.

Катерина Шварц, Алексей Лихман