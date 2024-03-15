Москва восстанавливает свою армию в ожидании конфликта с НАТО в следующем десятилетии.

Спустя два года после начала полномасштабного вторжения в Украину Россия прочно встала на рельсы войны и уже готовится к следующему конфликту.

Как сообщает Foreign Policy со ссылкой на заявления представителей эстонской разведки, Кремль реструктурирует и расширяет армию страны в ожидании конфликта с НАТО в течение следующих 10 лет.

Отмечается, что после того, как Владимиру Путину не удалось достичь быстрых успехов во вторжении в Украину, эксперты, а также американские и иностранные чиновники объявили российскую армию "бумажным тигром".

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Однако ситуация на третьем году войны выглядит для Путина все более стабильно, пишет Foreign Policy. Его главный политический соперник Алексей Навальный умер; жизненно важная военная помощь США Украине остановилась в Конгрессе; и Россия перевела свою экономику на военное русло, стимулируя оборонное производство и экономический рост вопреки международным санкциям.

Как заявил генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, "все более или менее снова идет по плану" для России. Российские военачальники научились на ошибках начальных этапов войны и адаптируются с нехарактерной скоростью. "Похоже, что россияне, в принципе, превращаются в организацию, которая учится в армии", - сказал Розин, добавив, что теперь они решают проблемы, которые возникают на поле боя, в течение нескольких месяцев.

"Россияне, по нашему пониманию, всегда решали свои вопросы или проблемы через массовость. И это у них получалось на протяжении всей истории", - сказал Розин, добавив, что реформы российских вооруженных сил, вероятно, приведут к созданию низкотехнологичной армии советского образца с "большой огневой мощью и артиллерией".

Война между Россией и НАТО не является неизбежной, сказал Розин, который отметил, что еще многое можно сделать для сдерживания Москвы. "Многие сценарии будущего зависят от нашей деятельности на Западе", - сказал он.

"Конкретная задача состоит в том, чтобы сделать Украину успешной в этой войне, потому что будущее Европы сильно зависит от исхода этой войны", - подытожил глава эстонской разведки.

Возможна ли война России и НАТО

Ранее Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европу и страны-члены Североатлантического альянса готовиться к "худшему сценарию", отметив, что нападение на территорию НАТО может произойти через пять-восемь лет.

Ранее в СМИ опубликовали "секретный документ" Бундесвера. Согласно этим данным, Германия опасается начала гибридной войны Запада и России уже в 2024 году.

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