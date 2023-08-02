Журналисты узнали, что даже бывшая жена имеет особняк.

Президент Российской Федерации Владимир Путин создал для своих дочерей и бывшей жены секретный "царский поселок" в роскошном районе Москвы. Для покупки земли и недвижимости российский диктатор использовал секретные офшорные компании.

Издание Daily Mail пишет, что информацию якобы удалось добыть из переписки между младшей дочерью Путина Катериной Тихоновой и ее бывшим мужем Кириллом Шамаловым, который является сыном друга Путина.

Четыре особняка и резиденция Путина, поместье Ново-Огарево, расположены вдоль Рублевского шоссе, в богатом районе, где проживает ряд олигархов, государственных чиновников и знаменитостей. Два дома восточнее Ново-Огарево якобы купил в 2006 году кипрский бизнесмен Эрмира. Официально компания принадлежит российскому юристу, однако есть информация, что на самом деле она принадлежала Путину.

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У Тихоновой якобы было SPA, библиотека и спортзал зал, поскольку ранее она участвовала в соревнованиях по акробатическим танцам. Она обсуждала в переписке с Шамаловым ремонт на сумму около 9 миллионов долларов, в том числе барную стойку с мраморной окантовкой за 120 тысяч долларов и позолоченную люстру за 72 тысячи долларов.

При этом указано, что Тихонова и Шамалов обвенчались, но официально не зарегистрировали гражданский брак, чтобы не было никаких следов, связанных с дочерью Путина.

Другие, имеющие тесные связи с Путиным, также якобы используют несколько других дворцов по всей России, поскольку он боится за свою жизнь на фоне войны в Украине.

Дом, связанный с его первой женой Людмилой Шкребневой и ее новым супругом, был передан им Шамаловым после его разрыва с Тихоновой.

Имущество в поселке Усово-Плюс стоимостью около 350 миллионов рублей предназначалось для 38-летней Марии Воронцовой, старшей дочери Путина, после ее замужества с голландским бизнесменом.

Однако неясно, есть ли у его предполагаемой дочери Луизы Розовой, рожденной от его бывшей любовницы Светланы Кривоногих, особняк в так называемом "Царском селе". Розова исчезла после начала войны в Украине в начале 2022 года.

Также утверждалось, что сам Путин живет со своей любовницей Алиной Кабаевой, 40-летней бывшей олимпийской гимнасткой.

Где живет Путин - последние новости

Журналисты ранее сообщили, что российский диктатор Владимир Путин облюбовал город Валдай, расположенный между Москвой и Санкт-Петербургом, но его "дача" находится вдали от обычных людей.

При этом рядом на территории резиденции расположен отдельный особняк для его любовницы Алины Кабаевой. Это деревянный дом на несколько этажей общей площадью 1200 кв. метров.

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