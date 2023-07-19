Лидер РФ рассказал о моменте молодости, который ему не очень понравился.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем прошлом грузчика и уточнил, что этот момент молодости ему не понравился.

Как отметил диктатор во время своего брифинга 19 июля, в студенческие годы он подрабатывал, таская мешки.

"Я студентом был, подрабатывал, какие-то мешки грузили мы на железнодорожной станции. Но мне это занятие не очень понравилось", - сказал президент РФ.

Экс-сотрудник КГБ СССР заявил, что Путин любит мальчиков

Напомним, ранее бывший разведчик КГБ СССР Сергей Жирнов раскрыл еще один момент из прошлого Путина. По его словам, Путин влюблялся в мальчиков и в свое время состоял в интимных отношениях с бывшим лидером РФ, которого сам же и "продвинул", Дмитрием Медведевым.

По словам Жирнова, они встретились в Санкт-Петербургсом госуниверситете (Путин был помощником ректора, а Медведев доцентом), после чего договаривались о приватных встречах в одной из конспирологических квартир. Тогда же Путин и завербовал Медведева как агента КГБ.

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