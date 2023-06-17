Путин заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у НАТО.

У России нет необходимости бить по Украине ядерной бомбой, заявил президент РФ Владимир Путин. Он сказал, что идея использовать тактическое ядерное оружие не нравится и он относится к ней отрицательно.

Глава государства пообещал применить ядерное оружие только в случае угрозы территориальной целостности, независимости, суверенитету или существованию России, как прописано в ядерной доктрине.

"Ядерное оружие создается, чтобы обеспечить нашу безопасность в самом широком смысле этого слова и существование российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, а во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже понижает возможность снижения порога применения оружия", - добавил Путин.

Президент также заявил, что у России больше ядерного оружия, чем у НАТО.

"Они нас склоняют к переговорам о сокращении ядерного потенциала. Хрен им как говорят у нас в народе", - заявил он.

Заявления Путина о ядерном оружии

Президент Российской Федерации Путин заявил, что первые ядерные заряды уже находятся на территории Беларуси. Это заявление прозвучало в ходе Петербургского экономического форума. По его словам, до конца лета или до конца этого года они планируют переместить остальные заряды.

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