Эксперты отметили, что рейды российских добровольцев негативно отразились на поддержке Путина.

За последние дни президент России Владимир Путин получил несколько плохих новостей, в том числе заявления российских добровольцев, которые воюют на стороне Украины, о захвате села на юге России.

Ожидается, что Путин победит на выборах, которые пройдут с пятницы по воскресенье, с большим отрывом. Опросы общественного мнения показывают, что Путин пользуется большой поддержкой граждан страны, однако западные аналитики уже давно обвиняют Россию в фальсификации выборов.

Однако опросы также показывают, что поддержка войны, развязанной против Украине, уменьшилась, и последние негативные новости могут заставить Кремль забеспокоиться.

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"Общественная поддержка Путина основана на его образе столпа стабильности в отличие от диких дней 1990-х годов", - сказал Newsweek Джейсон Джей Смарт, эксперт по постсоветской и международной политике. "Вторжение на юг России - это убедительная демонстрация того, что способность Путина сохранить контроль над Россией гораздо менее надежна, чем хотелось бы, чтобы мы в это верили".

Профессор Школы политики и управления Университета Джорджа Мейсона Марк Н. Кац сказал Newsweek, что "исход президентских выборов в России не вызывает сомнений, но эти атаки на российской территории, безусловно, должны смущать Москву".

"Повлияют ли они на явку избирателей, неизвестно, но я не сомневаюсь, что Москва будет манипулировать цифрами, если это произойдет", - сказал Кац. "Возможно, эти атаки на российской территории призваны поднять дух украинцев, которые видят, как российские войска укрепляют позиции в Украине, в то время как жизненно важная военная помощь США застопорилась в Палате представителей".

По словам Смарта, эти инциденты также могут способствовать ослаблению поддержки войны среди российской общественности.

"Сами россияне, несомненно, признают, что их война против Украины сделала сегодняшние действия оправданными, и должны быть встревожены тем, что их солдаты не могут защитить их, потому что они заняты незаконной оккупацией Украины. Всего за несколько дней до фиктивных "выборов" в России Путин пережил еще одно унижение наравне с попыткой переворота лидера группы Вагнера Евгения Пригожина и последней попыткой Украины ввести войска в Россию", - указал эксперт.

Рейды в Россию – последние новости

Легион "Свобода России" и Русский добровольческий корпус вошли в Белгородскую и Курскую области России на бронетехнике. Telegram-канал War Gonzo сообщил, что бойцов поддерживают минометным и артиллерийским огнем.

Позже легион "Свобода России" заявил, что полностью взял под контроль село Теткино в Курской области, хотя Министерство обороны России заявляло, что "сорвало" атаки "украинских террористических группировок" в приграничных регионах.

Новости о военных действиях появились после нескольких ночных атак беспилотников на территории России. По сообщениям московских властей, украинские беспилотники нанесли удары по объектам в девяти российских регионах, что считается крупнейшей атакой Киева на Россию с начала войны.

По сообщениям, одной из целей атаки беспилотников было здание правительства в Белгороде. Позднее мэр города сообщил, что в результате удара погибли четыре человека.

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