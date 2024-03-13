Путин считает, что Киеву нужен "информационный эффект".

Президент РФ Владимир Путин обвинил Украину в попытке сорвать свое переизбрание на пятый срок, которое запланировано на 15-17 марта, с помощью атак на регионы России.

В частности, лидер РФ утверждает, что Украина организует атаки беспилотников и диверсионных групп на российские регионы, чтобы помешать проведению президентских выборов.

"Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан", - цитирует Путина издание The Moscow Times

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Действующий президент России также утверждает, что эти атаки происходят на "фоне неудач" Вооруженных сил Украины на фронте. Как отмечается, якобы Киев при помощи дронов и диверсантов стремится создать "информационный эффект". Кроме того, как заявил Путин, Украина якобы хочет получить, таким образом, определенные бонусы при возможном переговорном процессе.

"Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну, мы вам вернем это, а вы нам верните это", - сказал глава РФ.

По его мнению, ЗСУ и в дальнейшем будут атаковать российские регионы "на некоторых других участках".

Операция российских добровольцев - последние новости

Бойцы Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона зашли в Курскую и Белгородскую области РФ. По данным самих военных, добровольцы легиона уничтожили вражеский пункт управления во время рейда на территорию РФ. Россияне обустроили пункт управления посреди жилых домов.

Также СБУ атаковала дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода – в Рязани (Татарстан), в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). Также под удар попали авиабаза и военный аэродром в Воронежской области.

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