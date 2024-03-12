Российские военные сбежали со своих позиций, оставив технику.

Бойцы легиона "Свобода России" взяли под полный контроль российский поселок городского типа Теткино. Это произошло во время рейда в Курскую область 12 марта.

Как сообщается в Telegram-канале легиона, по состоянию на сейчас Теткино полностью под контролем освободительных сил. Российские военные сбежали со своих позиций, оставив технику.

"Теткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил. Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику", - говорится в сообщении.

Также бойцы показали видео с беспилотника, на котором видно ситуацию в поселке.

Рейд в Курскую область 12 марта

Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. Известно, что в Теткино Курской области сейчас идет стрелковый бой.

Бойцы легиона "Свобода России" уничтожили вражеский бронетранспортер во время рейда в Курскую область.

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