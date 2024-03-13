Россияне убеждают, что в результате атаки пострадавших нет.

Неизвестный беспилотник атаковал здание Федеральной службы безопасности в Белгороде.

Как сообщает пропагандистский ТАСС со ссылкой на оперативные службы, БПЛА врезался в здание, но оно якобы получило минимальные повреждения.

"Пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на здание ФСБ в Белгороде нет, поврежден фасад и выбиты окна", - заявили оперативные службы.

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В то же время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков об атаке на здание ФСБ промолчал. Вместо этого он заявил, что Белгород якобы атаковали два беспилотника. Один из них минимально повредил жилой дом, а другой, по версии Гладкова, упал в реку.

Атаки беспилотников

Как сообщал УНИАН, утром неизвестные беспилотники атаковали нефтяной завод в российской Рязани. Значительные повреждения получила одна из установок.

Как сообщают российские СМИ, несколько беспилотников атаковали завод рано утром 13 марта. Очевидцы слышали несколько взрывов, а затем увидели столб густого дыма над предприятием.

Утром 12 марта губернатор Нижегородской области заявил, что дроны атаковали "объект топливно-энергетического комплекса в промзоне" и спровоцировали пожар. О каком объекте идет речь, он не сказал.

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