Их должны будут использовать при производстве изобразительной, печатной и сувенирной продукции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, которые отвечают "традиционным ценностям".

Изображения этих героев должны будут использовать при производстве изобразительной, печатной и сувенирной продукции, пишут пропагандистские издания.

"Правительству РФ принять меры, направленные на популяризацию отвечающих традиционным ценностям героев российской истории и фольклора, включая использование изображений этих героев при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления", - говорится в сообщении.

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Российская пропаганда

Как сообщалось ранее, российским оккупантам раздали молитвенники с молитвой о Путине.

Также недавно на новогодней елке в Твери появились изображения артистов, которые выехали из РФ, а также президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона.

По данным последнего опроса, россияне готовы к переговорам о прекращении войны, но не поддерживают деоккупацию украинских территорий.

Напомним, что ранее в Саратовской области предложили сбрасывать на позиции украинской армии бездомных собак.

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