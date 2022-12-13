В то же время россияне поддерживают многочисленные требования к Украине.

Опрос, проведенный в ноябре Чикагским советом по глобальным делам и московским Левада-центром, показывают готовность россиян к переговорам о прекращении войны, но без деоккупации украинских территорий.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного в ноябре, 53% россиян считают, что их правительство должно начать мирные переговоры с Украиной.

"Когда в вопрос включены конкретные расходы на войну – завышенные цены и риск для жизни солдат – еще больший процент выбирает переговоры, а не продолжение военных действий", – говорится в отчете по результатам опроса.

Видео дня

Так, когда россиян спрашивали об этом, настаивая на уменьшении затрат для российских хозяйств, соотношение тех, кто поддерживает переговоры, и тех, кто за продолжение войны, было 5 к 4. Когда же в вопросе переговоры предлагались как путь избежать гибели большего количества российских солдат, соотношение менялось на 6 до 3.

В то же время остается непонятным, чем россияне готовы поступиться, отмечают исследователи.

"Солидное большинство россиян считают неприемлемым возвращение Украине Крыма (78%) или оккупированного Донбасса (66%)", – говорится в отчете.

В то же время россияне поддерживают такие требования к Украине, как объявление нейтралитета и неприсоединения к НАТО (76%), гарантии безопасности для русских и русскоязычных в Украине (90%).

Позиция Украины относительно переговоров с Россией

Со стороны РФ все чаще звучат предложения о мирных переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина сейчас не рассматривает переговоры с Российской Федерацией, потому что на самом деле страна-агрессор не заинтересована в этом и все еще стремится оккупировать Украину.

По мнению аналитиков ISW, российский диктатор Владимир Путин пытается вывести Украину на переговоры, чтобы ухудшить отношения Киева и Запада, а также дать возможность своим войскам восстановиться. Со стороны украинских властей также звучали мнения, что Россия хочет использовать перемирие для тренировки мобилизованных и накопления ресурсов для повторного нападения.

В то же время в Офисе президента объясняли, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Российской Федерацией, но для их проведения нужны условия. По словам советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка, главное условие для начала переговоров – вывод российских войск с территории Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: