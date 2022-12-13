Также Песков упомянул о захваченных Россией территориях после начала полномасштабного вторжения РФ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о выводе российских войск из Украины до конца 2022-го года "не может идти и речи". Об этом он заявил в комментарии росСМИ, комментируя предложение главы Украины вывести путинских военных до Рождества (он не уточнил - 25 декабря или 7 января) с территории нашей страны.

Также "правая рука" Путина посоветовала украинской стороне "принимать те реалии, которые сложились за все это время". Речь идет о новозахваченных Россией после начала полномасштабной войны территориях, говорит Песков:

"Эти реалии говорят о том, что у РФ появились новые субъекты, появились они в результате "референдумов", которые прошли на этих территориях. Без учета этих новых реалий какое-либо продвижение вперед невозможно".

Предложение Зеленского о выводе российских войск

12 декабря президент Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран G7 предложил России вывести оккупационные войска из Украины на Рождество.

"Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", — подчеркнул глава украинского государства.

7 ноября Зеленский в очередной раз напомнил об условиях для начала переговоров с Россией. Среди них:

восстановление территориальной целостности Украины;

возмещение убытков;

наказание всех причастных к военным преступлениям, совершенным в Украине.

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