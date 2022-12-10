Россияне решили "отомстить" даже Байдену.

В РФ нашли способ "насолить" артистам, которые не поддержали войну против Украины. Однако все ограничилось настолько абсурдным поступком, что вызвало лишь смех у пользователей сети.

Так, россияне "повесили" на елку в Твери Аллу Пугачеву, Максима Галкина, Лайму Вайкуле и других. На праздничное дерево в центре города прикрепили бумажные фигурки с фотографиями артистов.

"Досталось" не только артистам. Россияне "повесили" также президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена и главу Франции Эммануэля Макрона.

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Более того, к фото "повешенных" россияне прикрепили утопические надписи о том, что РФ якобы "правит миром" и "лучше всех". В российских СМИ отмечают, что елка с фотографиями артистов и политиков стоит возле администрации города Тверь, рядом с театром.

"Месть" едва ли можно назвать успешной, ведь даже россияне не оценили столь патриотической "казни". На фото с елкой все ставят лишь смеющие эмодзи, никакой логики и адекватности в таком поступке никто не видит.

Алла Пугачева и Максим Галкин: их позиция касательно войны РФ против Украины

Российская певица Пугачева предпочитала не комментировать события в Украине, однако ее муж Максим Галкин осуждал агрессию своей страны и открыто выступал против войны. В сентябре стало известно, что примадонна выехала из РФ вместе со своими детьми в Израиль.

Некоторые российские артисты и граждане страны-агрессора осудили поступок Пугачевой. Вскоре стало известно, что она планирует продавать свой роскошный замок в Подмосковье.

Ее мужа в РФ уже внесли в список "иноагентов". После этого сама Пугачева попросила "удостоить" ее такого же "звания".

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