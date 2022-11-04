Одним из условий переговоров будет временное прекращение огня на период ведения переговоров. Это гарантирует Путину отстрочку проигрыша, отметил Жданов.

Российский президент Владимир Путин осознал, либо ему докладывают его генералы, что на сегодня ВС РФ потеряли наступательный потенциал.

А завтра оккупанты рискуют потерять и оборонительный потенциал, рассказал в новом выпуске "Аргумент" военный эксперт Олег Жданов: "Вот это Путину и пытаются донести: завтра армия может посыпаться, даже миллион мобилизованных просто разбежится".

Именно со страхом проиграть Жданов связывает возобновившиеся в России разговоры о "переговорах": "Для Путина важен не смысл и не содержание переговоров, ему нужен факт".

"Одним из условий переговоров будет временное прекращение огня на период ведения переговоров. Это гарантирует Путину отстрочку проигрыша в этой войне. Ему нужно прекращение огня с нашей стороны для того, чтобы сделать перегруппировку и чтобы обучить эти войска. Потому что "мобиков" даже одеть не во что", - объяснил Жданов.

Эксперт констатировал, что мобилизационная система РФ оказалась неготовой для приема мобилизованных в количестве большем, чем обычный призыв в ряды ВС РФ. А это где-то 120-130 тысяч человек.

Мобилизация в России

21 сентября Путин в ответ на военные поражения на фронте объявил в России частичную мобилизацию. Однако уже через месяц заявил, что она завершена.

По мнению западных экспертов, ход принудительной мобилизации временно приостановили, чтобы освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва.

По данным СМИ, министерство Шойгу собрало минимум 492 тысяч мобилизованных.

Мобилизованных после двухнедельных учений с оружием бросают на самые горячие участки фронта. Среди резервистов отмечается крайне низкая мотивация, фиксируют нередкие случаи бегства солдат из воинских частей.

В российских городах уже появляются сообщения о смерти новобранцев на войне.