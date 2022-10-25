Президент России был очень вхож в семью российского виолончелиста, отметила бывший депутат.

У нынешнего президента РФ Владимира Путина во время брака с Людмилой Путиной (после второго замужества - Очеретная) процветал "тройничок".

Российский лидер был очень вхож в семью российского виолончелиста Сергея Ролдугина, рассказала бывший депутат Госдумы России, оперная певица и блогер Мария Максакова УНИАН.

"…прямо на ее фоне (на фоне тогдашней жены - Ред.) у Путина процветал так называемый тройничок. То есть он был настолько дружен и вхож в семью Ролдугина…, что даже жена Ролдугина Никитина (первая жена Ирина Никитина - Ред.), служившая им прикрытием, и та получила неплохой такой особняк в центре Москвы, большущий", - поделилась собеседница.

Максакова добавила, что сам Ролдугин получил в свое владение Дом музыки, расположенный в Санкт-Петербурге на набережной реки Мойки.

"…а уж что говорить про Ролдугина самого - этот виолончелист получил в свое владение не только… Дом музыки…, где теперь в основном красуются симпатичные ребята на афишах, но и целый большущий панамский офшор, с двумя миллиардами (долларов - Ред.), который он якобы тратил на благотворительность и музыкальные инструменты…", - сказала экс-депутат.

Личная жизнь Владимира Путина - интересные новости

Первая жена Владимира - стюардесса Людмила Шкребнева. Пара поженилась 28 июля 1983 года. У них есть две дочери: старшая - Мария, 1985 год рождения, и младшая - Екатерина, 1986 г.р.

В 2013 году Владимир и Людмила Путины объявили о разводе. По словам Путина, решение о разводе было совместным. Людмила Путина заявляла, что брак завершился, поскольку они почти не виделись.

СМИ в конце января 2016 года сообщили, что экс-жена президента РФ во второй раз вышла замуж, и ее избранником стал бизнесмен Артур Очеретный.

Самому Путину журналисты приписывают роман с российской спортсменкой-гимнастикой Алиной Кабаевой. По непроверенным сведениям, у пары еже двое детей.

В начале августа 2022 года бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев говорил, что Путин не гетеросексуал, а "по крайней мере би".

По его словам, многие подозревали, что лидер РФ имел сексуальные отношения с нынешним заместителем главы Совета Безопасности страны Дмитрием Медведевым, который занимал и пост премьера, и руководил страной вместо Путина.

В сентябре этого же года бывший российский банкир и экс-друг лидера России Сергей Пугачев утверждал, что Путин имел интимные проблемы до того, как он стал лидером россиян - ему "не давали" бесплатно.

Обратим внимание, что Путин начал руководить Россией в конце 1999 года - получил пост исполняюего обязанности президента. Президентом РФ его впервые избрали 26 марта 2000-го.

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