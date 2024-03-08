Устное согласие на этот обмен диктатор дал на встрече с миллиардером Абрамовичем.

Российский диктатор Владимир Путин обсуждал обмен оппозиционного политика Алексея Навального за несколько часов до его загадочной смерти в колонии.

Как сообщает проект "Агентство" со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом переговоров, за 4 часа до появления первых сообщений о смерти Навального Путин провел личную встречу с бизнесменом Романом Абрамовичем. Один из источников утверждает, что во время этой встречи Путин устно согласился на обмен.

Журналист-расследователь Христо Грозев сказал изданию, что, по его мнению, согласие диктатора было притворным.

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"Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца, думая, если Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова (агента ФСБ, приговоренного к пожизненному по обвинению в убийстве "врага Кремля", бывшего чеченского командира Зелимхана Хангошвили - УНИАН), то в отсутствие Навального они согласятся его поменять и на кого-то другого, не столь важного для Путина заключенного", - сказал Грозев.

Реакция на смерть Навального

Как писал УНИАН, российские власти сообщили о смерти Алексея Навального 16 февраля. Почти сразу это известие прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Очевидно, он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции. Как бы ни было сложно и какие бы ни были вызовы, мы должны всегда помнить: только в единстве можно защитить жизнь. Путин всегда убивает. Он сам по себе и есть война. Он не остановится. Его можно только остановить. И только всем вместе, в сотрудничестве", - подчеркнул Зеленский.

В самой России и за рубежом состоялись многочисленные акции памяти Навального. 1 марта оппозиционера похоронили в Москве. Несмотря на угрозы и запугивания со стороны властей, на церемонию пришли десятки тысяч россиян.

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