На видео видно, как российский президент в синих трусах спускается в прорубь.

Президент России Владимир Путин 19 января, в праздник Крещения, искупался в проруби. Читайте такжеВ Москве арестовали Зеленского за угрозы Путину (фото)

Появление главы РФ в трусах в трескучий мороз "взорвало" сеть, его тут же высмеяли за показуху. Видеозапись с купанием Путина опубликована на странице в Twitter "Кремлевский пул РИА".

На видео видно, как российский президент в синих трусах спускается в прорубь. После этого он перекрестился и окунулся в воду с головой три раза.

"Почему он в трусах Навального?", "Алексей Навальный опознал свои трусы на фотографиях крещенского купания Владимира Путина", "Всплыл все три раза?", "Трусы верни!", "Никак дно не может нащупать", "Синие трусы Алексея Навального. Что бы это значило?", - высмеяли в сети ролик с Путиным.

Отметим, один из вероятных отравителей Навального, офицер ФСБ Константин Кудрявцев рассказал политику по телефону, что "Новичок" якобы был нанесен на его трусы.

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Автор: Ольга Робейко