Алексей Навальный позвонил ФСБшнику под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением.

Российский оппозиционер Алексей Навальный позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и опубликовал видео разговора с ним.

Расшифровку разговора Навального с Кудрявцевым опубликовало издание The Insider.

По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

Российский оппозиционер отметил, что с помощью "простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры", он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.

Навальный позвонил ему под видом помощника секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и попросил его прояснить, что "пошло не так" с отравлением в Томске.

В разговоре офицер ФСБ назвал операцию хорошо спланированной и объяснил неудачу стечением обстоятельств. Он уверен, что Навальный не выжил бы, если бы пилот не совершил экстренную посадку в Омске, а врачи скорой помощи не ввели бы ему противоядие.

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Кудрявцев также упомянул других участников отравления: своего начальника Станислава Макшакова (ученого-токсиколога, специалиста по "Новичку"), Ивана Осипова и Алексея Александрова. При этом Кудрявцев не слышал о Владимире Паняеве. Это может указывать на то, что тот скорее всего был одним из сопровождающих операцию офицеров и не принимал полноценного участия в ней.

Кудрявцев уточнил, что яд нанесли на внутреннюю часть трусов российского оппозиционера. После его госпитализации в Омске коробку с вещами Навального отдали сотрудникам ФСБ, которые затем были обработаны, чтобы удалить следы яда. Особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции - Василия Калашникова. По данным The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил Станислав Макшаков, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.

Навальный опубликовал еще один разговор, в котором его собеседником является некий "Михаил" - по словам Кудрявцева, он выдал ему одежду для очистк. The Insider пишет, что это - Михаил Евдокимов, начальник регионального управления ФСБ по борьбе с терроризмом. Он отказался детально обсуждать с Навальным операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду политика.

Навального отравили: что известно

Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел из Томска в Москву. Из-за этого воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска. В штабе Навального предполагают, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай.

Политика эвакуировали из больницы Омска 22 августа. Сейчас он находится в немецкой клинике. 24 августа в Германии подтвердили отравления оппозиционера.

2 сентября стало известно, что эксперты из лаборатории бундесвера обнаружили в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок". Таким образом, Навальный был отравлен нервно-паралитическим боевой веществом.

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

Европейские политики неоднократно призывали Россию расследовать факт отравления Навального.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

Что такое яд "Новичок"

"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы.

В группу "Новичок" входит более сотни различных по структуре ядовитых веществ. Самыми опасными из них считаются "Новичок-5" и "Новичок-7". Они в восемь раз превосходят по токсичности газ VX - наиболее ядовитое из всех искусственно синтезированных человеком веществ.

"Новичок" поражает нервную систему, в результате чего жертва отравления не может дышать и испытывает очень сильные боли.

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Автор: УНИАН