По его словам, ожидается убийства еще нескольких командиров "ЧВК".

Глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин сам подписал ордер на свое убийство и уничтожение своей группировки, когда начал бунт.

"Вагнер" перестал существовать в июне 2023 года. Сейчас - проходит уничтожение структуры в полном объеме, потому что кроме Пригожина, Уткина и Чекалова будет убит несомненно еще ряд командиров, которые были так или иначе близки к руководству", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Freeдом.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину на этом этапе войны не нужны профессиональные военные, а подойдут абсолютно бесполезные мобилизованные ресурсы.

"Путину не нужны штурмовые отряды с профессиональной подготовкой и выучкой военнослужащих. Это дорого. Ему на этом этапе войны нужны абсолютно бесполезные, малоподготовленные, в которых не вкладывала Россия денег, мобилизованные ресурсы, но в большом количестве. Десятки тысяч людей, которых можно посадить в первый, второй, третий, чтобы их там убивали, но у тебя должно быть точное такое же количество, чтобы туда подвозить", - объяснил Подоляк.

Чиновник добавил, что главная задача сейчас российского лидера - это высидеть, додепрессировать международное сообщество и оно устало от войны в Украине.

"Для того, чтобы эту идею реализовать ему нет необходимости идти вперед. Он не будет сегодня предпринимать каких-то существенных наступательных действий. Он будет сидеть в тех эшелонах, пока он там сможет сидеть. Для этого, еще раз подчеркиваю, ему нужны малоподготовленные, но в большом количестве мобилизованные с малообеспеченных регионов России. Десятки тысяч людей, которых не жалко, чтобы мы их уничтожили. К сожалению, нам придется вот это все уничтожать", - отметил он.

Смерть Пригожина - что известно

23 августа под российским городом Тверь разбился самолет, на борту которого находился Евгений Пригожин, а также другие топ-офицеры "Вагнера".

Как сообщал УНИАН, к гибели Пригожина может быть причастен генерал-майор ГРУ РФ Андрей Аверьянов, который фигурировал в громких политических отравлениях и других убийствах.

Известно, что последняя встреча погибшего главаря "Вагнера" и Путина была напряженной - Пригожин был в ярости.

Специалист компании Джет Флайт Сервис, которая долгие годы обслуживала самолет главаря "Вагнера" Евгения Пригожина, спрогнозировал, что стало причиной авиакатастрофы.

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