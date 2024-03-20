Эти выводы подтверждают несколько недавних фактов.

Россия продолжает строить коалицию в противовес Западу, развивая двусторонние отношения с Ираном, Северной Кореей и Китаем.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), эти выводы подтверждают несколько недавних фактов. Вчера, 19 марта, в Москве заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился со специальным представителем Китая по делам Корейского полуострова Лю Сяомином для обсуждения ситуации на Корейском полуострове.

Стороны обвинили США и их союзников в угрозе военной ситуации в северо-восточной Азии и предостерегли США от распространения "блокового мышления" в стиле холодной войны.

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В то же время РФ хочет усилить отношения с КНДР. Она получила баллистические ракеты и артиллерийские снаряды от этой страны в обмен на вероятное технологическое сотрудничество и другую неопределенную поддержку. Это вызвало беспокойство в Сеуле.

Параллельно посол России в Китае Игорь Моргулов встретился с руководителем китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа для обсуждения двустороннего сотрудничества в медиасфере.

19 марта президент Ирана Ибрагим Раиси провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество. Раиси подтвердил свою готовность помочь России стабилизировать регион Южного Кавказа, учитывая текущие события в Армении и Азербайджане.

"Стремление России к укреплению политических и дипломатических двусторонних отношений с Пекином, а также использование двусторонних отношений с Ираном и Северной Кореей для военной выгоды является типом "блокового мышления", в котором Лю и Руденко обвиняли США и их союзников", - отмечают аналитики.

Кремль использует войну против Украины, чтобы поддерживать двусторонние отношения и создавать коалицию государств, чтобы "уравновесить Запад", что долгое время было центральным аспектом внешней политики России.

"Выборы" в России: реакция мира

Так называемые президентские выборы проходили с 15 по 17 марта. Сообщалось о множестве скандальных инцидентов на избирательных участках: россияне поджигали "коктейли Молотова", а также обливали урны для голосования зеленкой.

ЦИК объявила о победе Путина на выборах с 87,3% голосов. При этом в ряде стран, среди которых Франция, Германия, Польша, Латвия и Великобритания, раскритиковали проведение выборов в условиях цензуры.

Путина поздравила Турция, Саудовская Аравия, Мали, ОАЭ, Индия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Иран, Мьянма, Боливия, Куба, Никарагуа и Венесуэла.

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